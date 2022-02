13 साल बाद वायरल मीम वाले इस बच्चे को पहचानना हुआ मुश्किल, कमाए इतने रुपये, पिता का भी कराया इलाज

Memes: सोशल मीडिया की इस दुनिया में काफी सारे मीम्स देखने मिल जाते हैं. अब चाहे वह क्रिकेट का नाराज फैन (कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मुहम्मद सरीम अख्तरी) हों या फिर हाल ही में बन रहे 'झुकेगा नहीं साला' पर बन रहे मीम्स हों. मीम्स के पीछे कैरेक्टर या पंच लाइन होती हैं, जिनका किसी बात को मजाक में बोलने या तंज कसने के लिए प्रयोग किया जाता है. दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं, जिनके फेस का मीम्स के तौर पर प्रयोग किया जाता है. इनमें से कुछ मीम्स इतने वायरल हो जाते हैं कि वे इंटरनेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन जाते हैं.

ऐसा ही एक मीम आप सभी ने देखा होगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, सफेद और हरी टी-शर्ट पहना हुआ है. इस बच्चे के मीम को 'सक्सेस किड' नाम दिया गया था. यह फेमस चाइल्ड मीम स्टार अब बड़ा हो गया है. उसने कुछ समय पहले अपने पिता के ऑपरेशन के लिए करीब 74 लाख रुपये ($100,000) भी जोड़े थे. ये फेमस मीम चाइल्ड कौन है और क्या करता है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

कौन है ये फेमस चाइल्ड मीम स्टार (Who is this famous child meme star)

(Image Credit : Instagram/laneymg)

इंटरनेट पर 'सक्सेस किड' नाम से फेमस मीम वाला बच्चा जो फोटो में मुट्ठी भर रेत और दृढ़ संकल्प से भरे चेहरे के साथ दिख रहा है, उसका नाम सैमी ग्रिनर (Sammy Griner) है, जो कि यूएस के फ्लोरिडा में रहता है. सैमी अभी पढ़ाई कर रहा है. जीत का जश्न मनाने या सक्सेस को बताने के लिए अक्सर इस बच्चे के मीम का यूज किया जाता है. जब ये फोटो क्लिक की गई थी, उस समय सैमी 11 महीने का था.

सैमी की उम्र लगभग 14 साल हो गई है और उसे पहचानना काफी मुश्किल हो गया है. सैमी के बाल काफी लंबे हो गए हैं, जिससे उनका लुक काफी अच्छा लग रहा है. सैमी की फैमिली ने उनकी उस फोटो को नीलाम कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फैमिली को उस फोटो के लिए लगभग 30.44 लाख रुपये (30,000 पाउंड) मिले थे.

कैसे वायरल हुआ था मीम

सैम की यह प्यारी फोटो उसकी मां लैनी ग्रिनर ने 2007 में क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड की थी. कुछ ही समय में इस फोटो की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और उसका प्रयोग कई हाई-प्रोफाइल विज्ञापनों में होने लगा. यहां तक ​​कि अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा भी इस फोटो का इस्तेमाल एक पोस्टर में किया गया था.

जब सैमी की मां लैनी ने 2007 में समुद्र तट पर मुट्ठी भर रेत लिए हुए उसकी फोटो क्लिक की थी, तो उन्हें ये अंदाजा कभी नहीं था कि 11 महीने का बच्चा इंटरनेट की दुनिया का सबसे फेमस मीम फेस बन जाएगा. 2010 में जब सैमी की फोटो वायरल हुई, तो उस फोटो के लाखों मीम्स बनाए गए.

पिता के इलाज के लिए जुटाए पैसे

2015 में सैमी ग्रिनर की फैमिली को उस समय पैसों की जरूरत पढ़ी, जब सैमी के पिता का किडनी ट्रांसप्लांट होना था. इसके लिए उन्होंने फंड जुटाना था. 2006 में सैमी के पिता जस्टिन ग्रिनर बीमार हो गए थे और 2009 में उनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थीं, जिससे उन्हें डायलिसिस की जरूरत होने लगी.

6 साल बाद सैमी के पिता को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा. इसके बाद पैसे जुटाने के लिए उनकी फैमिली ने एक पेज बनाया और उस पर डिटेल डाली. इंटरनेट यूजर्स को जैसे ही पता चला कि ये 'सक्सेस किड' के पिता हैं, तो कुछ ही दिन में उन्होंने लगभग 74 लाख रुपये ($ 100,000) से अधिक का फंड इकट्ठा हो गया. सारा पैसा ऑपरेशन और देखभाल में खर्च हुआ और अगस्त 2015 में सैमी के पिता पूरी तरह सही हो गए.



ये भी पढ़ें