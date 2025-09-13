क्या सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से पूरी हो जाती है शरीर की जरूरत? जानें सच्चाई

शाकाहारी डाइट को हमेशा से हेल्दी माना जाता है. यह न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है, बल्कि हार्ट डिजीज का खतरा भी कम करती है. हालांकि, अगर शाकाहारी डाइट को सही तरह से प्लान न किया जाए तो इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. शरीर में विटामिन, मिनरल्स और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिसका असर शरीर पर पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से शरीर पर क्या फर्क पड़ता है और इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं.

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है. शाकाहारी लोगों में इसकी कमी हो सकती है. इसके कारण थकान, एनीमिया और नर्व प्रॉब्लम्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है.

आयरन की कमी

प्लांट से मिलने वाला आयरन शरीर में उतना आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होता जितना मांस से मिलता है. इससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कमजोरी, पीलापन और चक्कर आ सकते हैं. इसे मैनेज करने के लिए दाल, पालक और फोर्टिफाइड सीरियल्स आप खा सकते हैं.

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी

शाकाहारी लोगों में DHA और EPA जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है, जो दिमाग और दिल के लिए जरूरी हैं. इसके लिए फ्लैक्ससीड्स, चिया सीड्स, अखरोट या अल्गी बेस्ड सप्लीमेंट्स खा सकते हैं.

प्रोटीन की कमी

प्लांट से प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन अगर आप एक ही तरह की डाइट ले रहे हैं तो शरीर में जरूरी अमीनो एसिड्स की कमी हो सकती है. इसलिए सिर्फ चावल या ब्रेड पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी डाइट में अलग-अलग तरह की वेराइटी को शामिल करें. इसके लिए आप दाल, क्विनोआ, सीड्स, सोया या बीन्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हड्डियां कमजोर होने लगती है

शरीर में कैल्शियम और विटामिन D कम होने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. दूध न लेने वाले शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, हरी पत्तेदार सब्जियां या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.

