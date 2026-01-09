जिस डाइट को हेल्दी समझते थे, वही घटा रही उम्र! वैज्ञानिकों ने किया दावा

हमेशा से माना जाता रहा है कि शाकाहारी खाने से उम्र लंबी होती है लेकिन हाल ही में आई एक रिसर्च ने इस दावे को चुनौती दी है. चीन में बुजुर्गों पर की गई एक स्टडी के अनुसार जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी (Vegan) डाइट फॉलो करते हैं, उनके 100 साल की उम्र तक पहुंचने की संभावना नॉनवेज खाने वालों की तुलना में कम पाई गई है. इस स्टडी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, खासकर इस बात को लेकर कि उम्र के आखिरी पड़ाव में शरीर को किस तरह के न्यूट्रिशन की अधिक जरूरत होती है.



वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती उम्र में केवल प्लांट बेस्ड डाइट शरीर के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती.

और पढ़ें

क्या कहती है रिपोर्ट?

चीनी वैज्ञानिकों ने 'चाइनीज लोंगिट्यूडिनल हेल्दी लॉन्गेविटी सर्वे' (CLHLS) के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के 5203 बुजुर्गों के डेटा का एनालेसिस किया. इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य खान-पान की आदतें इंसान को 100 साल तक जीने पर क्या असर डालती हैं, ये समझने पर था. रिसर्च में पाया गया कि जो लोग केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो नॉन-वेजिटेरियन खाना खाने वालों की तुलना में कम जीते हैं.

वीगन डाइट वालों के लिए ज्यादा चुनौती

रिसर्च में शाकाहारी लोगों को पेस्को-शाकाहारी (मछली और समुद्री भोजन खाने वाले), ओवो-लैक्टो-शाकाहारी (अंडे और डेयरी प्रोडक्ट खाते थे) और शाकाहारी (वीगन) में बांटा गया था.

रिजल्ट में सामने आया कि 'वीगन' डाइट फॉलो करने वालों में 100 साल की उम्र पार करने की संभावना सबसे कम (करीब 29 प्रतिशत) थी. जबकि मछली या डेयरी प्रोडक्ट्स (पेस्को-शाकाहारी) लेने वालों की उम्र पर नॉनवेज खाने वालों के मुकाबले कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था.

Advertisement

वजन और कुपोषण का बढ़ा खतरा

रिसर्चर्स ने पाया कि डाइट के साथ-साथ 'बॉडी मास इंडेक्स' (BMI) का भी उम्र पर गहरा असर होता है. खासकर उन बुजुर्गों के लिए शाकाहारी डाइट जोखिम भरी साबित हो सकती है जिनका वजन पहले से ही कम है.



एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वेजिटेरियन डाइट में कई बार विटामिन B12, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है जिससे बुजुर्गों में हड्डियों के टूटने (फ्रैक्चर) और कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है.

क्या है वैज्ञानिकों की सलाह?

स्टडी के राइटर्स का मानना है कि कम उम्र में वेजिटेरियन डाइट हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकती लेकिन 80 साल की उम्र के बाद शरीर की डिमांड बदल जाती है.



शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि "असाधारण लंबी उम्र" पाने के लिए एक संतुलित डाइट जरूरी है, जिसमें पौधों और जानवरों (जैसे दूध, मछली या मांस) दोनों से मिलने वाले न्यूट्रिशन शामिल हों.

---- समाप्त ----