दिल्ली-NCR वालों को डॉक्टर्स की चेतावनी, हो सकती है इस विटामिन की भयंकर कमी, आज से ही करें ये 6 काम

Vitamin D: शरीर को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन और फाइबर के साथ विटामिन भी बहुत जरूरी है. मजबूत हड्डियों और शरीर का इम्युन सिस्टम हेल्दी रखने में विटामिन डी अहम रोल निभाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. धूप से विटामिन डी मिलता है, इसके अलावा खाने और सप्लीमेंट्स के जरिए भी लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं.

विटामिन डी के लिए धूप जरूरी

अधिकतर लोग विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए खाने को बेस्ट ऑप्शन मानते हैं, मगर खाने से कुछ ही मात्रा में विटामिन डी शरीर को मिलता है, इसलिए धूप लेना बहुत अहम है. मगर दिल्ली-एनसीआर के लिए यह समस्या ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनको धूप देखने को नहीं मिल रही है. इसलिए दिल्ली वालों को डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें.

विटामिन डी की कमी के लक्षण

डिप्रेशन, बार-बार बीमार पड़ना

थकान

हड्डियों और पीठ में दर्द

अगर आप विटामिन D की गोलियां लेने का सोच रहे हैं, चाहे आपने टेस्ट करवाया हो या नहीं. तो उसकी मात्रा का खास ध्यान रखना जरूरी है. वयस्कों के लिए विटामिन D की सबसे ज्यादा सुरक्षित मात्रा (UL) 100 mcg या 4,000 IU प्रतिदिन है. इससे अधिक लेना नुकसान कर सकता है. जबकि ज्यादातर लोगों के लिए जरूरत सिर्फ 15 mcg या 600 IU की ही होती है.

अगर सप्लीमेंट जरूरत से ज्यादा ले लिए जाएं, तो शरीर में विटामिन D बढ़कर टॉक्सिसिटी कर सकता है. डॉक्टरों के पास आजकल ऐसे कई केस आ रहे हैं, क्योंकि लोग बिना सोचे-समझे विटामिन D के सप्लीमेंट लेने लगे हैं. इसका मतलब साफ है कि विटामिन D सप्लीमेंट लेना फायदेमंद है, पर अधिक लेने से नुकसान हो सकता है. इसलिए डॉक्टर के बताए टेस्ट कराने के बाद ही उनकी सलाह पर सप्लीमेंट लें.

क्या होता है जब मुश्किल से सूरज देख पाते हैं?

फूड्स और सप्लीमेंट्स से कुछ ही विटामिन डी की मात्रा मिल पाती है और इसलिए धूप ही इसका सबसे बढ़िया सोर्स है. लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में लोग कई बार तो धूप को देख ही नहीं पाते हैं. कुछ लोगों के लिए तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही उनकी दुनिया बन जाती है. यही वजह है कि दुनियाभर में विटामिन डी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है.

इन 6 आसान तरीकों से लें विटामिन डी

अगर आप बिना पैसे खर्च किए विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इन 6 तरीकों को आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए

ऑफिस, घर और कार की खिड़की खोलें

ऑफिस, घर और कार की खिड़कियां खोलकर रखें, ताकि इस जरिए ही आप धूप ले सकें. हालांकि अगर धूप सीधे आपको मिलती है तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

धूप में पिएं मॉर्निंग कॉफी

कोशिश करें कि सुबह की पहली कॉफी और चाय धूप में बैठकर एन्जॉय कर सकें. घर हो या ऑफिस, सुबह की धूप लेना अपनी आदत में शुमार कर लें.

मटन छोड़ खाएं मछली

मटन-चिकन की जगह पर आप मछली खाएं. यूएस ऑफिस ऑफ डायट्री सप्लीमेंट (ODS) के अनुसार, ट्यूना, सैल्मन और मैकेरल जैसी फैट वाली मछलियां विटामिन डी के बेहतरीन प्राकृतिक सोर्स मानी जाती हैं.

पूरा अंडा खाएं

अंडे की गिनती उन फूड्स में होती है, जिनमें नेचुरल तौर पर विटामिन डी पाया जाता है. अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है, इसलिए आपको पूरा अंडा खाना होगा.

लंच टाइम पर वॉक करें

आप लंच टाइम पर भी थोड़ा समय निकालकर धूप में वॉक कर सकते हैं, इससे भी विटामिन डी की कमी दूर होती है. हालांकि धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाकर ही निकलना सुरक्षित होता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें.

ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वस्थ वयस्कों के ब्लड में विटामिन डी का पर्याप्त लेवल बनाए रखने के लिए दोपहर में 15 मिनट से भी कम समय तक धूप में रहना पर्याप्त है.

