उम्र से पहले ही चेहरे पर दिखने लगे हैं बुढ़ापे के निशान, लाइफ में कर लें ये बदलाव

आजकल की तनाव भरी जिंदगी, खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से हमारी स्किन समय से पहले बूढ़ी नजर आने लगती है. वक्त से पहले फाइन लाइंस, झुर्रियां, ढीली त्वचा और बेजान रंगत जैसे असर हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं. अगर आपको भी ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है और आपको अपना चेहरा उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगा है तो आपको तुरंत अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर लेने चाहिए जिससे आप अपने चेहरे की खोई हुई जवानी वापस हासिल कर सकते हैं.

हमारी डाइट का सीधा असर हमारे चेहरे पर पड़ता है. यहां हम आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर वक्त से पहले आने वाले बुढ़ापे को रोक सकते हैं.

पानी का इनटेक बढ़ाएं

चेहरे को सुंदर बनाने के लिए पानी के महत्व को बहुत ही कम लोग जानते हैं. यह शायद कुछ लोगों के लिए सबसे अंडररेटेड चीज होगी जिसका महत्व लेकिन चेहरे को सुंदर बनाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है. पानी आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीने से आपकी त्वचा जवां रहती है.

फलों का सेवन बढ़ाएं

सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद जैसे फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है और स्किन को भी जवान बनाती है.

रोज खाएं बेरीज

जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरी, रैस्पबेरीज और स्ट्रॉबेरीज में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से त्वचा को बचाते हैं. फ्री रैडिकल स्किन को समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं और कई क्रॉनिक डिसीस का खतरा भी बढ़ाते हैं.

हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं

मेथी, पालक, केल जैसी हरी सब्जियों में विटामिन ए, सी, ई और फोलेट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे जवान रखने में मदद करते हैं.

