Rakhi Special: रसगुल्ले-लड्डू नहीं, इस रक्षाबंधन भाइयों को खिलाएं ये 5 यूनीक मिठाई

Raksha Bandhan 2025: भाई-बहन के प्यार और उनके मजबूत रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाने वाला है. इस खास दिन पर रंग-बिरंगी राखी के अलावा मिठाइयों का भी खूब बोलबाला होता है. इस खास दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उन्हें मीठा खिलाती हैं. इसी वजह से राखी के दिन से कुछ वक्त पहले से ही बाजारों में बहुत सारी मिठाइयां देखने को मिलने लगती हैं.

लेकिन अगर आप भी इस राखी अपने भाई को कुछ खास सरप्राइज देना चाहती हैं तो आप उनके लिए अपने हाथ से फ्यूजन स्वीट डिश बना सकती हैं जो मार्केट में मिलने वाली मिठाइयों से थोड़ा हटकर होंगी. इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी 5 फ्यूजन स्वीट डिश के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप इस रक्षाबंधन अपने भाइयों के लिए बना सकती हैं और उनको खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे.

मैंगो घेवर

गर्मियों में आम सभी लोग खाते हैं और राखी में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई घेवर है. लेकिन आप इन दोनों को मिलाकर एक अनोखी मिठाई बना सकते हैं, जिसका नाम मैंगो घेवर है. ये फेमस राजस्थानी मिठाई है, जिसमें घेवर को आम की प्यूरी और रबड़ी से सजाकर बनाया जाता है.

रसमलाई केक

अगर आपका भाई केक खाने का शौकीन है तो आप इस रक्षाबंधन उनके लिए रसमलाई केक बना सकती हैं. रसमलाई तो अपने आप में ही लाजवाब होती है और इसकी फ्यूजन स्वीट डिश तो कई गुना टेस्टी है. रसमलाई केक को आप इस बार जरूर घर पर अपने भाई के लिए बनाने का ट्राई कर सकती हैं.

Advertisement

एप्पल जलेबी

भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली मिठाई में जलेबी टॉप पर है. क्योंकि लोग इसे बिना किसी उत्सव के भी खाना पसंद करते हैं. जलेबी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सेब की जलेबी खाई है. ये टेस्टी के साथ काफी हेल्दी भी होती है और इसे आप घर पर आराम से बना सकती हैं.

गाजर हलवा आइसक्रीम

मीठे में गाजर का हलवा ज्यादतर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सर्दियों में मिलता है. लेकिन राखी पर आम गाजर हलवा आईसक्रीम जरूर ट्राई कर सकते हैं. गाजर हलवा आईसक्रीम में बुराटा छिड़का जाता है और इसके साथ ही इसमें तुलसी तेल भी डाला जाता है, जो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल कर देता है.

---- समाप्त ----