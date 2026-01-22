scorecardresearch
 
प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे बॉडीबिल्डर, फिर पूछ लिया ये सवाल

वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के पास एक प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर पहुंचे. उन्होंने प्रेमानंद महाराज से जीने का उद्देश्य पहुंचा तो महाराज ने काफी अच्छे से समझाया.

प्रेमानंद महाराज के पास एक बॉडी बिल्डर पहुंचे. (Photo: Instagram/Bhajanmarg & Yatinder Singh)
वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज से मिलने राधाकेलिकुंज आश्रम में भक्तों की लाइन लगी रहती हैं. लह सुबह से समय एकांतिक वार्तालाप के दौरान लोगों कुछ लोगों से मिलते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं. सेलेब्रिटीज, नेता, धर्मगुरू आदि महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और प्रेमानंद महाराज से अपने सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं. कुछ समय रहले प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर और फिटनेस कोच यतिंदर सिंह महाराज के पास पहुंचे और उनसे जीवन के बारे में पूछा. प्रेमानंद महाराज ने उस सवाल का क्या जवाब दिया वो भी जान लीजिए.

प्रेमानंद महाराज से क्या पूछा?

बॉडी बिल्डर यतिंद सिंह ने प्रेमानंद महाराज से पूछा, 'हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?'

'सत्य... उद्देश्य है सबके जीवन का कि हम इस असत संसार में सत्कर्म करके सत्य को प्राप्त कर, असत् कर्मों का त्याग करें. असत् कर्मों के द्वारा हमारी दुर्गति होगी और सत्कर्मों के द्वारा हमारी सदगति होगी.' 

'सत्कर्मों के द्वारा हम समाज को सुख पहुंचा सकते हैं, असत् कर्मों के द्वारा समाज को दुःख.' 

'समाज को सुख पहुंचाना ही सत्कर्म है. सत्कर्म समाज को सुख पहुंचाना है. आप व्यभिचार करें, व्यसन करेंगे, असत्कर्म करेंगे तो हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा. हमारा समाज दुखी हो जाएगा.' 

'आप संयम से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भाई-बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, गरीबों को सुख पहुंचाएंगे, अनाथों को सहयोग देंगे. ये सत्कर्म है. यही समाज को सुख पहुंचाएगा.' 

'सत्य ही परम सच्चिदानंद भगवान सत्कर्म के रूप में आपको प्राप्त है. आप सत्कर्म करो, समाज का सुधार करो. समाज को सुख पहुंचाओ यही भक्ति है. यही सबसे बड़ी सेवा है.'

कौन हैं यतिंदर सिंह

यतिंदर सिंह 20 साल से अधिक समय से फिटनेस फील्ड में है. उन्होंने कई इंटरनेशनल बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 15वीं WBF वर्ल्ड बॉडीबिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है. 

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले यतिंदर सिंह बचपन में काफी स्लिम थे. अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वह अपना थोड़ा वजन बढ़ाना चाहते थे ताकि अच्छा दिख सकें. इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की और फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाने का मन बनाया. अब वह पिछले काफी सालों से फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के लिए वीडियोज बनाते हैं.

---- समाप्त ----
