Back Pain: कमर दर्द से जल्द मिलेगा आराम! बस अपनाएं डॉक्टर के बताए हुए ये 6 घरेलू तरीके

Back Pain: पीठ दर्द या बैक पेन सबसे आम शारीरिक बीमारियों में से एक है. भारत में पीठ के निचले हिस्से में दर्द की घटना भी चिंताजनक है, क्योंकि भारत में लगभग 60 प्रतिशत लोग अपने जीवन में कभी न कभी पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित होते हैं. हो सकता है घर की सफाई करते समय या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते समय पीठ में झटका लग गया हो. या फिर गठिया एवं एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई पुरानी स्थिति के कारण पीठ दर्द हो रहा हो. कभी-कभी यह दर्द असहनीय हो जाता है. लंबे समय से होने वाले कमर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है. लेकिन कई बार हल्के कमर दर्द को आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं.

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुइस में न्यूरोलॉजिकल सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए रीढ़ की सर्जरी के हेड विल्सन रे (Wilson Ray) कहते हैं, घरेलू उपचार पीठ दर्द के इलाज के लिए बेहतर रहते हैं. इसमें आप दवाइयों के सेवन से बच जाते हैं और इलाज में अधिक पैसा भी खर्च नहीं होता. अगर आपको भी कमर दर्द होता है तो नीचे बताए हुए घरेलू तरीके अपना सकते हैं.

1. चलते रहो (Keep Moving)

विल्सन रे के मुताबिक, अलग-अलग तरह के पीठ दर्द वाले मरीजों में एक आम गलतफहमी यह है कि वे एक्टिव नहीं चल सकते.लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी बनाए रखते हैं या चलते रहते हैं तो पीठ दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है. जिसे पीठ दर्द है उसे रोजाना कम से कम 30 मिनिट वॉक करना चाहिए.

अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में आर्थोपेडिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, MD, डॉ. सलमान हेमानी (Salman Hemani) के मुताबिक, अगर कोई एक्टिव नहीं रहता है तो उसकी रीढ़ और पीठ के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं. बदले में यह दर्द का कारण बनती है. इसलिए कमर दर्द होने पर भी पैदल चलते रहें.



2. स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज (Stretching and strength exercises)

पेट के कोर मसल्स पीठ को सहारा देने में मदद करते हैं. ताकत और लचीलापन दोनों आपके दर्द को दूर करने और इसे रोकने में मदद कर सकते हैं. इसलिए स्ट्रेचिंग और पीठ को मजबूती करने वाली एक्सरसाइज न भूलें. इसके लिए योग, पिलेट्स और ताई ची आपके कोर और हिप्स के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं.

3. सही पोश्चर रखें (keep the right posture)

सही पोश्चर आपकी पीठ के निचले हिस्से पर दबाव को कम करने में मदद करता है. अगर आपकी पीठ में दर्द है तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को अलाइनमेंट में रखने के लिए टेप, स्ट्रैप्स या स्ट्रेची बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने कंधों को न झुकाएं और न ही अपनी ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं. ऐसा करने से लोअर बैक पर अधिक लोड आता है.

यदि आप स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो अपनी बाहों को टेबल या डेस्क पर समान रूप से रखें और अपनी आंखों को स्क्रीन के ऊपर हिस्से पर रखें न कि सिर को झुकाकर रखें.

4. वजन मेंटन करें (Maintain weight)

अगर किसी का वजन अधिक है तो जाहिर सी बात है उसकी पीठ में दर्द होगा. कमर दर्द से बचने के लिए वजन कम करें ताकि पीठ के निचले हिस्से से दवाब कम हो सके. अगर आपको वजन कम करने के लिए मदद की जरूरत है तो किसी फिटनेस ट्रेनर की मदद ले सकते हैं.

5. धूम्रपान छोड़ें (quit smoking)



रिसर्च से पता चलता है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको गैर-धूम्रपान करने वालों की तुलना में रीढ़ की अन्य समस्याओं के होने की संभावना 4 गुना अधिक हो सकती है.सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों में निकोटीन आपकी रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर सकता है और स्पंजी डिस्क से महत्वपूर्ण पोषक तत्व निकाल सकता है, जो आपके जोड़ों को कुशन करता है. इसलिए स्मोकिंग छोड़ना भी जरूरी है.

6. बर्फ की सिकाई करें (Try Ice pack)

पीठ दर्द से राहत पाने के लिए बर्फ की सिकाई करना काफी अच्छा तरीका हो सकता है. यदि आपकी पीठ सूजन या दर्द से परेशान हैं तो आमतौर पर बर्फ सबसे अधिक राहत प्रदान करता है. यदि आप कठोर या तंग मांसपेशियों को आराम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक हीटिंग पैड बेहतर हो सकता है. इसके लिए 20 मिनिट तक आइसिंग करना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है.