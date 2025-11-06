Liver Health: लिवर की सारी गंदगी हो जाएगी साफ, बस आजमाएं ये देसी तरीका

Detoxing Your Liver: लिवर हमारी सेहत का एक बेहद जरूरी अंग है, यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, डाइजेशन को सपोर्ट करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने का काम करता है. धीरे-धीरे फैटी लिवर की समस्या कम उम्र के लोगों में ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में लिवर की हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है.
अक्सर लोग लिवर डिटॉक्स के लिए महंगे डाइट प्लान, हर्बल टी या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन डॉ. एरिक बर्ग का कहना है कि सिर्फ 3 दिन में, एक आसान और असरदार तरीके से आप अपने लीवर की नेचुरली सफाई प्रोसेस को बढ़ावा दे सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किए.
ऑटोफेजी एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स अपने पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों, वेस्ट मटीरियल और हानिकारक चीजों को तोड़कर रीसायकल करता हैं, यह लीवर की कार्यप्रणाली बनाए रखने, सूजन कम करने और उम्र बढ़ने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करती है.
ड्राई फास्टिंग के समय बॉडी अपने स्टोर किए हुए फैट को तोड़ता है. इससे एनर्जी के साथ-साथ पानी भी रिलीज होता है जो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक दिन का ड्राई फास्टिंग तीन दिन के वॉटर फास्टिंग के बराबर फायदे दे सकता है.
यह प्रोटोकॉल आसान, प्राकृतिक और खाने पर आधारित है, इसे आप महीने में तीन बार कर सकते हैं.
लिवर और किडनी के काम करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है.
पूरे शरीर की सूजन कम होती है.
डाइजेशन और ब्रेन हेल्थ में सुधार आता है.
इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.