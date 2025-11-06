scorecardresearch
 

Liver Health: लिवर की सारी गंदगी हो जाएगी साफ, बस आजमाएं ये देसी तरीका

लिवर हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने का काम करता है, इसलिए इसका सही होना पूरे शरीर के लिए जरूरी है. सिर्फ आसान प्राकृतिक तरीकों से बिना महंगे सप्लीमेंट्स लिवर की सफाई की जा सकती है, ड्राई फास्टिंग, ऑटोफेजी, हेल्दी फूड और नींद लिवर हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.

लिवर को आप घरेलू तरीके से डिटॉक्स कर सकते है.(Photo: AI-generated)
लिवर को आप घरेलू तरीके से डिटॉक्स कर सकते है.(Photo: AI-generated)

Detoxing Your Liver: लिवर हमारी सेहत का एक बेहद जरूरी अंग है, यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, डाइजेशन को सपोर्ट करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने का काम करता है. धीरे-धीरे फैटी लिवर की समस्या कम उम्र के लोगों में ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में लिवर की हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है.

अक्सर लोग लिवर डिटॉक्स के लिए महंगे डाइट प्लान, हर्बल टी या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन डॉ. एरिक बर्ग का कहना है कि सिर्फ 3 दिन में, एक आसान और असरदार तरीके से आप अपने लीवर की नेचुरली सफाई प्रोसेस को बढ़ावा दे सकते हैं, वो भी  बिना किसी महंगे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किए.

लिवर डिटॉक्स क्या है?

ऑटोफेजी एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स अपने पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों, वेस्ट मटीरियल और हानिकारक चीजों को तोड़कर रीसायकल करता हैं, यह लीवर की कार्यप्रणाली बनाए रखने, सूजन कम करने और उम्र बढ़ने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करती है.

ऑटोफेजी को क्या ट्रिगर करता है?

  • फाइटोन्यूट्रिएंट्स (Phytonutrients)
  • कीटोजेनिक डाइट (Ketogenic Diet)
  • एक्सरसाइज (Exercise)
  • अच्छी क्वालिटी की नींद (Quality Sleep)
  • कैलोरी रेस्ट्रिक्शन (Calorie Restriction)

ड्राई फास्टिंग क्यों बेहतर है?

ड्राई फास्टिंग के समय बॉडी अपने स्टोर किए हुए फैट को तोड़ता है. इससे एनर्जी के साथ-साथ पानी भी रिलीज होता है जो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक दिन का ड्राई फास्टिंग तीन दिन के वॉटर फास्टिंग के बराबर फायदे दे सकता है.

ड्राई फास्टिंग से मिलने वाले फायदे

  • इम्यून हेल्थ को बढ़ावा देता है
  • सूजन कम करता है
  • ब्रेन हेल्थ को भी बढ़ाता देता है.

ड्राई फास्टिंग कैसे करें?

यह प्रोटोकॉल आसान, प्राकृतिक और खाने पर आधारित है, इसे आप महीने में तीन बार कर सकते हैं.

  • सबसे पहले तो इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करने की जरूरत होती है.
  • इसके बाद पित्त प्रवाह को सपोर्ट करने और जहरीले चीजों के निकलने से होने वाले जोखिम को कम करने की सलाह दी जाती है, इसलिए बाइल साल्ट्स लें. 
  • चुकंदर और एप्पल साइडर विनेगर के साथ पानी पिएं.
  • प्रोसेस्ड फूड और शराब से बचें.

सूरज उगने से सूर्यास्त तक ड्राई फास्टिंग

  • दिन के समय कोई खाना या पानी नहीं. 
  • लगभग लगभग 12-14 घंटे बिना खाने-पीने के रहना.

शाम को हेल्दी फूड्स खाएं

  • क्रूसिफेरस सब्जियां: ब्रोकली, केल, फूलगोभी ये लीवर डिटॉक्स एंजाइम और बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं.
  • एक सर्विंग मीट: जैसे चिकन अमीनो एसिड, विटामिन बी और आयरन देता है जो ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन में मदद करता है.

हाइड्रेट और आराम

  • खाने के बाद पानी और हर्बल टी पी सकते हैं.
  • पर्याप्त नींद लें, क्योंकि गहरी नींद के वक्त ऑटोफेजी जारी रहती है.

ड्राई फास्टिंग के फायदे 

  • लिवर और किडनी के काम करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है.

  • पूरे शरीर की सूजन कम होती है.

  • डाइजेशन और ब्रेन हेल्थ में सुधार आता है.

  • इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.


 

