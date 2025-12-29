Hot Coffee or Cold Coffee: हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी... हेल्थ और वेट लॉस के लिए क्या अधिक फायदेमंद?

Hot Coffee or Cold Coffee: कॉफी दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक है. अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत और एक कप कॉफी से ही करते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में कॉफी प्रेमियों के अपने-अपने अनोखे तरीके हैं. कुछ लोग गर्म कॉफी के साथ सुकून का आनंद लेना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोगों को बर्फ और अन्य चीजों के साथ बनी हुई कोल्ड कॉफी. लेकिन इनमें से कौन सी कॉफी आपके लिए अच्छी है हॉट या कोल्ड? तो आइए इस बारे में दोनों की क्वालिटीज जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए क्या सही है.

कौन सी अधिक हेल्दी?

हॉट कॉफी, पानी में पिसी हुई कॉफी बीन्स को उबालकर बनाई जाती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन (बी विटामिन) और मिनरल्स (पोटेशियम और मैग्नीशियम) जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो इसे तुरंत एनर्जी और अनर्टनेस के लिए एक बेहतर ऑपशंस बनाते हैं. दूध, चीनी या व्हीप्ड क्रीम से उसके न्यूट्रिशन प्रभावित होते हैं.

वहीं कोल्ड कॉफी अक्सर कोल्ड ब्रू या इंस्टेंट कॉफी को बर्फ और पानी के साथ मिलाकर बनाई जाती है. हालांकि, इसका मूल न्यूट्रिशन हॉट कॉफी के समान ही होता है लेकिन कोल्ड कॉफी में अक्सर चीनी, दूध या क्रीम जैसे चीजें मिलाने से उसकी कैलोरीज काफी अधिक बढ़ जाती हैं.

मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव

हॉट कॉफी में मौजूद कैफीन के कारण यह मेटाबॉलिज्म को अधिक उत्तेजित कर सकती है. दरअसल, कैफीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने और फैट ऑक्सीकरण को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है. हॉट कॉफी का सेवन शरीर में थर्मोजेनेसिस (गर्मी बढ़ाने) को भी बढ़ावा दे सकता है जो कैलोरी बर्न करने में सहायक होता है.

कोल्ड कॉफी में भी कैफीन होता है जो हॉट कॉफी की तरह ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है. हालांकि, फ्लेवर्ड सिरप या क्रीम जैसी एडेड चीजों के कारण इसका प्रभाव कम हो सकता है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज और चीनी प्रदान कर सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म हॉट कॉफी की अपेक्षा कम बूस्ट होता है.

कौन सी कॉफी सेहतमंद?

हॉट कॉफी से टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और नर्वस संबंधी डिसऑर्डर जैसी कुछ बीमारियों का जोखिम कम होना शामिल है. गर्म कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं.

वहीं कोल्ड कॉफी भी उतनी ही स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है यदि इसे कम चीनी और अनहेल्दी फैट के साथ न बनाया जाए. वैसे तो कोल्ड कॉफी के फायदे भी हॉट कॉफी की ही तरह होते हैं लेकिन कोल्ड कॉफी में सिरप या व्हीप्ड क्रीम जैसी हाई कैलोरी वाली चीजें मिलाने से उसके फायदे कम हो जाते हैं.

वजन कम करने के लिए कौन सी कॉफी फायदेमंद?

रिसर्च के मुताबिक हॉट कॉफी वेट लॉस के लिए थोड़ी बेहतर साबित हुई है क्योंकि इसमें थर्मोजेनिक इफेक्ट और ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं जो मेटाबॉलिज्म 5-11% तक बूस्ट करते हैं. कोल्ड कॉफी भी कैफीन से फैट ऑक्सीडेशन बढ़ाती है लेकिन हॉट की गर्मी अतिरिक्त कैलोरी बर्न कराती है.

थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी की 2018 स्टडी में पाया गया कि हॉट कॉफी कोल्ड ब्रू से 20-30% ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स (क्लोरोजेनिक एसिड) निकालती है, जो फैट स्टोरेज रोकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारती है.

हार्वर्ड न्यूट्रिशन के अनुसार, हॉट कॉफी मेटाबॉलिज्म रेट 3-11% बढ़ाती है, खासकर ब्लैक.

