OMG! 40 साल से महिला ने नहीं कटवाए बाल! लंबाई 110 फीट, वजन है इतने किलो

Longer hair in the world: आशा मंडेला (Asha Mandela) नाम की महिला 20 साल की उम्र से बाल बढ़ा रही है और 60 साल की उम्र तक उसके बालों की लंबाई 110 फीट हो चुकी है. वह अपने बालों को पीठ पर एक पोटली में बांधकर चलती है. आशा मंडेला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness book of world records) में शामिल किया गया है.

(Image credit: Instagram/ashamandela)