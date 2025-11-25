Health And Fitness: सेलेब्स के बीच वायरल हो रहे ये फिटनेस चैलेंज, फॉलो करने से पहले जानें लें सावधानियां

Health And Fitness: सोशल मीडिया पर आजकल कुछ हफ्तों बाद ही नया फिटनेस चैलेंज ट्रेंड करने लगता है. खासतौर पर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी इन दिनों कुछ फिटनेस ट्रेंड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें 75 हार्ड चैलेंज से लेकर 21-दिन का कॉक्शन चैलेंज तक शामिल है. इतना ही नहीं नेहा धूपिया, आलाया एफ और कपिल शर्मा जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं.
अपने फेवरेट स्टार्स को देखकर फैंस भी इन फिटनेस वायरल ट्रेंड्स से लेकर इंस्पायर हो रहे हैं. ये चैलेंज आमतौर पर फूड प्लॉनिंग, हल्की एक्सरसाइज और डाइट में बदलाव के जरिए तेजी से रिजल्ट देने का दावा करते हैं, लेकिन इनको आजमाने से पहले यह जानना है कि क्या ये सच में सेहत के लिए फायदेमंद हैं, एक्सपर्ट्स का इनको लेकर क्या कहना है, आइए आपको इस बारे में बताते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने हाल ही में 21 दिन का कॉक्शन चैलेंज लिया है. नेहा पीसीओएस से जुड़ी सूजन और ब्लोटिंग की समस्या से जूझती हैं, उन्होंने बताया कि उनको इस ड्रिंक के बारे में एक एक्सपर्ट ने बताया था.यह ड्रिंक मेरी गट हेल्थ को सुधारने के लिए था, क्योंकि मेरा आधी दिक्कतों की जड़ यही है.
नेहा ने बताया कि आपको 21 दिनों तक हल्दी,अदरक का एक टुकड़ा, 5-7 काली मिर्च, 1 चम्मच कलौंजी और MCT (मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स) तेल लेना है, अगर वो ना हो तो आप नारियल तेल भी ले सकते हैं. इन सबको पानी के साथ ब्लेंड कर आइस क्यूब्स में जमा लेना है, उसके बाद 21 दिन तक रोज एक क्यूब को लेना है.
PSRI हॉस्पिटल की हेड ऑफ डाइटेटिक्स डाइटिशियन शालिनी ब्लिस ने कॉक्शन चैलेंज के फायदे और सावधानियों के बारे में बताया.
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फिटनेस कोच योगेश भटेजा की गाइडेंस में 21-21-21 चैलेंज की मदद से 63 दिनों में 11 किलो वजन घटाया. इस प्लान को 21 दिनों के 3 पार्ट में किया जाता है.
एशियन अस्पताल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड डॉ.अमित पांडे ने इसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया.
मसल्स की ताकत, लचीलापन और पोस्चर में ग्रोथ होती है.
स्ट्रेस कंट्रोल करने में सुधार करता है.
इससे वजन कम हो सकता है और एनर्जी भी बेहतर हो सकती है.
दूसरे नंबर पर जो फिटनेस चैलेंज वायरल हो रहा है वो है 75 हार्ड चैलेंज. पूजा बेदी की बेटी और एक्ट्रेस आलाया एफ इस चैलेंज को कर रही हैं. इस चैलेंज की शुरुआत अमेरिकी इंटरप्रेन्योर एंडी फ्रिसेला ने की थी और उन्होंने इसके काफी सख्त नियम भी बनाए हैं. इस चैलेंज में रोजाना दो बार 45-45 मिनट वर्कआउट, बिना शराब या चीट मील के साफ खाना, किताब के 10 पेज पढ़ना, एक गैलन पानी पीना और रोजाना प्रोग्रेस की फोटो लेना शामिल है. अगर आप कोई भी टास्क छोड़ देते हैं तो आपको पहले दिन से ही दोबारा शुरू करना होगा.
होलिस्टिक फिटनेस एक्सपर्ट वेस्ना पी जैकब्स ने इसके फायदे और सावधानियां बताई हैं.
हार्ट हेल्थ, मसल्स की ताकत और लचीलापन बढ़ाता है.
स्टैमिना, सेल्फ कंट्रोल और एकाग्रता(कंस्ट्रक्शन) में सुधार करता है.
स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है.