Health And Fitness: सेलेब्स के बीच वायरल हो रहे ये फिटनेस चैलेंज, फॉलो करने से पहले जानें लें सावधानियां

Health And Fitness: सोशल मीडिया पर आजकल कुछ हफ्तों बाद ही नया फिटनेस चैलेंज ट्रेंड करने लगता है. खासतौर पर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी इन दिनों कुछ फिटनेस ट्रेंड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें 75 हार्ड चैलेंज से लेकर 21-दिन का कॉक्शन चैलेंज तक शामिल है. इतना ही नहीं नेहा धूपिया, आलाया एफ और कपिल शर्मा जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं.

और पढ़ें

अपने फेवरेट स्टार्स को देखकर फैंस भी इन फिटनेस वायरल ट्रेंड्स से लेकर इंस्पायर हो रहे हैं. ये चैलेंज आमतौर पर फूड प्लॉनिंग, हल्की एक्सरसाइज और डाइट में बदलाव के जरिए तेजी से रिजल्ट देने का दावा करते हैं, लेकिन इनको आजमाने से पहले यह जानना है कि क्या ये सच में सेहत के लिए फायदेमंद हैं, एक्सपर्ट्स का इनको लेकर क्या कहना है, आइए आपको इस बारे में बताते हैं.

21-दिन का कॉक्शन चैलेंज

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने हाल ही में 21 दिन का कॉक्शन चैलेंज लिया है. नेहा पीसीओएस से जुड़ी सूजन और ब्लोटिंग की समस्या से जूझती हैं, उन्होंने बताया कि उनको इस ड्रिंक के बारे में एक एक्सपर्ट ने बताया था.यह ड्रिंक मेरी गट हेल्थ को सुधारने के लिए था, क्योंकि मेरा आधी दिक्कतों की जड़ यही है.

Advertisement

नेहा ने बताया कि आपको 21 दिनों तक हल्दी,अदरक का एक टुकड़ा, 5-7 काली मिर्च, 1 चम्मच कलौंजी और MCT (मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स) तेल लेना है, अगर वो ना हो तो आप नारियल तेल भी ले सकते हैं. इन सबको पानी के साथ ब्लेंड कर आइस क्यूब्स में जमा लेना है, उसके बाद 21 दिन तक रोज एक क्यूब को लेना है.

PSRI हॉस्पिटल की हेड ऑफ डाइटेटिक्स डाइटिशियन शालिनी ब्लिस ने कॉक्शन चैलेंज के फायदे और सावधानियों के बारे में बताया.

कॉक्शन चैलेंज के फायदे

डाइजेशिन को सुधारता है, वेट लॉस में मदद करता है और एनर्जी बढ़ाता है.

स्किन में ग्लो लाता है और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है.

आदतों को सुधारने और अनुशासन बनाने में मदद करता है.

कॉक्शन चैलेंज को लेकर सावधानियां

डायबिटीज, थायरॉयड और दूसरी किसी बीमारी के मरीजों को इसे किसी स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए.

इसके साथ शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए समय-समय पर पानी पीते रहें.

प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैफीन, नमकीन स्नैक्स और शराब पीने से बचें.

21-21-21 चैलेंज

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फिटनेस कोच योगेश भटेजा की गाइडेंस में 21-21-21 चैलेंज की मदद से 63 दिनों में 11 किलो वजन घटाया. इस प्लान को 21 दिनों के 3 पार्ट में किया जाता है.

Advertisement

पहले 21 दिन एक्सरसाइज से बॉडी मॉबिलिटी और स्ट्रेचिंग से स्पीड देखी जाती है.

दूसरे 21 दिन डाइट एडजस्टमेंट यानी अपनी डाइट में धीरे-धीरे बदलाव करें, जैसे दूध पीने का समय बदलें और गुड़ का सेवन कम करें.

आखिरी 21 दिनों में परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए शराब, ज्यादा खाना और स्मोकिंग जैसी आदतों को बंद करें.

एशियन अस्पताल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड डॉ.अमित पांडे ने इसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया.

21-21-21 चैलेंज के फायदे

मसल्स की ताकत, लचीलापन और पोस्चर में ग्रोथ होती है.

स्ट्रेस कंट्रोल करने में सुधार करता है.

इससे वजन कम हो सकता है और एनर्जी भी बेहतर हो सकती है.

21-21-21 चैलेंज को लेकर सावधानियां

जोड़ों के दर्द या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों को पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट या फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

मसल्स में खिंचाव से बचने के लिए सही तरीके से वार्म-अप और कूल-डाउन करना जरूरी है.

75 हार्ड चैलेंज

दूसरे नंबर पर जो फिटनेस चैलेंज वायरल हो रहा है वो है 75 हार्ड चैलेंज. पूजा बेदी की बेटी और एक्ट्रेस आलाया एफ इस चैलेंज को कर रही हैं. इस चैलेंज की शुरुआत अमेरिकी इंटरप्रेन्योर एंडी फ्रिसेला ने की थी और उन्होंने इसके काफी सख्त नियम भी बनाए हैं. इस चैलेंज में रोजाना दो बार 45-45 मिनट वर्कआउट, बिना शराब या चीट मील के साफ खाना, किताब के 10 पेज पढ़ना, एक गैलन पानी पीना और रोजाना प्रोग्रेस की फोटो लेना शामिल है. अगर आप कोई भी टास्क छोड़ देते हैं तो आपको पहले दिन से ही दोबारा शुरू करना होगा.

होलिस्टिक फिटनेस एक्सपर्ट वेस्ना पी जैकब्स ने इसके फायदे और सावधानियां बताई हैं.

Advertisement

75 हार्ड चैलेंज के फायदे

हार्ट हेल्थ, मसल्स की ताकत और लचीलापन बढ़ाता है.

स्टैमिना, सेल्फ कंट्रोल और एकाग्रता(कंस्ट्रक्शन) में सुधार करता है.

स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है.

75 हार्ड चैलेंज को लेकर सावधानियां

अपनी फिटनेस लेवल का अंदाजा पहले लगाए.

दूसरों से अपनी तुलना न करें.

इसके साथ प्रोटीन, सब्जियां, हेल्दी फैट्स और साबुत अनाज शामिल करें.

प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड फ्लोर और शराब कम करें.

---- समाप्त ----