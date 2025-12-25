मोजे पहनकर सोने से क्यों जल्दी आ जाती है नींद? जान लीजिए कारण

सर्दियों के मौसम में रात में रजाई में सोने से पूरा शरीर गर्म हो जाता है. कुछ लोग काफी सारी लेयर्स पहनकर सोते हैं तो कुछ लोग कम कपड़े. हाल ही में एक ट्रेंड काफी चलन में आ रहा है वो है रात में मोजे पहनकर सोने का. वहीं कई लोगों को मोजे पहनकर सोना अजीब भी लगता है. बेटर स्लीप काउंसिल के एक रिव्यू के अनुसार, अमेरिका में लगभग एक तिहाई वयस्क सप्ताह में कम से कम दो बार मोजे पहनकर सोते है.
दरसअल, रात में मोजे पहनकर सोने से बॉडी टेम्परेचर कम होता है जो कि नींद आने के लिए एक नेचुरल सिग्नल की तरह काम करता है. अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करने से सच में नींद पर कोई असर पढ़ता है या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड है. तो आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं.
एक्सपर्ट्स और रिसर्च बताती हैं कि मोजे पहनकर सोने से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं.
Healthline का कहना है, पैर गर्म होने से ब्लड वेसिल्स फैलती हैं, शरीर का तापमान गिरता है जिससे शरीर को नींद का सिग्नल मिल जाता है. आपके शरीर का तापमान आपकी सर्कैडियन रिदम से जुड़ा होता है जो एक 24 घंटे चलने वाली इनर क्लॉक है और आपके सोने-जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है. यह दिन भर घटता-बढ़ता रहता है लेकिन शरीर का तापमान आमतौर पर दोपहर बाद सबसे अधिक होता है और जब आप सोने जाते हैं तो यह
स्विस स्टडी में मोजे पहनने वालों को 7.5 मिनट पहले नींद आ गई थी और उन्होंने 32 मिनट अधिक गहरी नींद ली थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, रात में मोजे पहनकर सोने से ब्लड सर्कुलेशन 25 प्रतिशत बेहतर हुआ था, Raynaud’s-डायबिटीज में फायदेमंद हुआ था. इससे ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है.
मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, मेनोपॉज वाली महिलाएं अगर रात में मोजे पहनकर सोती हैं तो उनमें हॉट फ्लैशेस कम होते हैं क्योंकि पैर गर्म होने से बॉडी कूल रहती है. मॉइस्चराइजर के बाद कॉटन मोजे क्रैक्ड हील्स ठीक करते हैं.
बहुत तंग मोजे पहनने से पैरों और पंजों में रक्त प्रवाह कम हो सकता है. इससे आपको असहजता हो सकती है और आपकी नींद में खलल पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आपके मोजे आपकी नसों पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं तो आपके पैर सुन्न हो सकते हैं जिससे आपकी नींद खुल सकती है.
यदि आपको धमनी रोग (पीएडी) या डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है जो ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है तो यह जोखिम और भी बढ़ जाता है. सोते समय तंग मोजे पहनने से पैरों और पंजों में ब्लड फ्लो और भी बाधित हो सकता है. इससे पैरों में दर्द , घावों का देर से ठीक होना और संक्रमण जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.
मोजे पहनकर सोने से आपके पैर गर्म और पसीने से तर हो सकते हैं, और अत्यधिक गर्मी से नींद आना मुश्किल हो सकता है.
बैक्टीरिया और फफूंद गर्म और नम वातावरण में पनपते हैं इसलिए अगर आपके पैरों में मोजे के अंदर पसीना आता है तो इससे पैरों में बदबू आ सकती है और एथलीट फुट जैसे त्वचा संक्रमण हो सकते हैं इसलिए सोने से पहले साफ और हवादार मोजे पहनना जरूरी है.
अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं तो सोते समय मोजे पहनना आमतौर पर सुरक्षित है और यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है. सोने के लिए किस तरह के मोजे सबसे अच्छे होते हैं? सबसे अच्छे मोजे चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें.