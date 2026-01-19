रोज आटा गूंथते-गूंथते हो गए हैं परेशान? बिना हाथ लगाए और बिना मशीन 2 ट्रिक्स से गूंथे, रोटियां बनेंगी फूली-फूली

हर रोज घरों में खाना पकाया जाता है. जहां कुछ लोगों को खाना बनाना पसंद होता है, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो इसे सिर्फ अपना काम समझकर करते हैं. खाना बन ही जाता है, लेकिन रसोई का जो एक टास्क लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो 'आटा गूंथना' होता है. इसे अगर रसोई का रोज का सबसे बड़ा टास्क कहें तो गलत नहीं होगा. देखने में भले ही ये काम आसान लगे, लेकिन रोज चूल्हे के सामने खड़े होकर आटा गूंथते-गूंथते हथेलियों में दर्द हो जाता है, पसीना आता और कभी-कभी आप चिड़चिड़ा भी जाते हैं. ऊपर से अगर आटा सही न गुंथे, तो सारी मेहनत बेकार रोटियां या तो हार्ड बनती हैं या फूलती नहीं हैं.

ऐसे में आज हम आपको 2 ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना हाथ लगाए.. बिना मशीन के सॉफ्ट आटा गूंथ सकते हैं. इन ट्रिक्स से आपकी रोट फूली-फूली बनेगी और आपके हाथ भी दर्द नहीं करेंगे. बस एक सिंपल सी ट्रिक अपनाइए और सिर्फ 2 मिनट में मुलायम आटा तैयार हो जाएंगी.



पहली ट्रिक:

सॉफ्ट-सॉफ्ट रोटी के लिए बिना हाथ लगाए आटा गूंथने की पहली ट्रिक के लिए आपको एक लंबा बर्तन, आटा, लंबा डंडा (बेलन भी ले सकते हैं), पानी की जरूरत पड़ेगी.



1. सबसे पहले आप बर्तन लें और उसमें एक कप आटा डालें. अगर आप आटे में नमक डालते हैं तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं और अगर नहीं डालते तो ना डालें.



2. अब पानी लें. पानी लेते वक्त ध्यान रखें कि वो जितना आटा आपने लिया था उससे आधा होना चाहिए.



3. अब आटे में थोड़ा, थोड़ा पानी डालकर आप बेलन की मदद से उसे गोल-गोल सर्कुलर मोशन में चलाएं. आप गोल-गोल चलाने के लिए बेलन की जगह विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.



4. आप देखेंगे कि बिना हाथ लगाए धीरे-धीरे आटा गुंथता जाएगा. ये ना चिपकेगा और ना ही सख्त होगा.



5. अब आटा बर्तन से प्लेट में निकाल लें और उसे हाथ से इक्ट्ठा कर लें. कुछ देर रेस्ट पर रख दें. आपका आटा तैयार है.



दूसरी ट्रिक:

आटा गूंथने की दूसरी ट्रिक के लिए आपको आटा, पानी और मिक्सर की जरूरत पड़ेगी.



1. मिक्सी का जार लें और उसमें 2 कप आटा डालें. अब गूंथने के लिए एक कप ( आटे से आधा) पानी लें और अलग रख लें.

2. अब आधा कप पानी मिक्सी के जार में डाले और आटा चलाएं.



3. चलाने के बाद जार खोलें और बाकी बचा हुआ पानी भी उसमें डाल दें. इसके बाद फिर एक बार चलाएं.



4. आप जब जार खोलेंगे तो देखेंगे कि आटा गुंथ चुका है. अब इसे मिक्सी का जार निकालकर प्लेट पर रखें और इक्ट्ठा कर लें.



5. आपका आटा गुंथ चुका है और आप आसानी से रोटी बना सकते हैं.

