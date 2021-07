ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर 'The Golden Boy'! कीमत जानकर दंग रह जाएंगे आप

Most Expensive Burger in World: कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने दुनिया भर में रेस्टोरेंट बिजनेस की कमर तोड़कर रख दी है. लेकिन नीदरलैंड में एक फूड आउटलेट ने इसी दौरान एक नए आइडिया को उतारा है. इस आउटलेट ने इतना महंगा बर्गर पेश किया है जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे. बर्गर को 'द गोल्डन बॉय' (The Golden Boy) का नाम दिया गया है.

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बर्गर की कीमत 5000 पाउंड (करीब 4 लाख 47 हजार रुपये) रखी गई है. इतने में रोलेक्स घड़ी खरीदी जा सकती है. वूर्थुइजेन शहर में स्थित फूड आउटलेट डि डॉल्टन्स (Outlet De Daltons) के मालिक रॉबर्ट जेन डि वीन का कहना है कि “मेरा बचपन से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सपना था और अब ऐसा कर पाना अद्भुत है.”

वीन के मुताबिक वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आर्काइव्स को खंगाल रहे थे तब उन्हें दिखा कि दुनिया में इससे पहले सबसे महंगा बर्गर होने का रिकॉर्ड अमेरिका के ओरेगॉन के जूसीज ऑउटलॉ ग्रिल के नाम दर्ज है. इस फूड आउटलेट ने जो बर्गर बनाया था उसकी कीमत 4200 पाउंड (करीब 3 लाख 72 हजार रुपए) रखी गई थी.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे महंगा बर्गर होने का रिकॉर्ड इसी बर्गर के नाम 2011 से चला आ रहा था. वीन ने कहा, “उस बर्गर का वजन 352.44 किलोग्राम था, जाहिर है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो हो नहीं सकता था इसलिए मुझे लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं.”

क्यों है गोल्डन बॉय इतना महंगा ?

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बर्गर के बन में सोने का पत्ता है. साथ ही इसे बनाने में ट्रफल (कुकुरमुत्ता), किंग क्रैब, बेलुगा कैवीआर (स्टर्जियन नामक मछली के अनिषेचित अंडे), डक एग मायोनीज और डोम पेरिग्नॉन शैम्पेन का इस्तेमाल किया गया है. बर्गर को पेश करने वाले वीन का कहना है कि “हालांकि ये बर्गर बहुत ज्यादा महंगा है लेकिन आप इसे फिर भी हाथों का इस्तेमाल करके खा सकते हैं, क्योंकि बर्गर को खाने का वही एक तरीका है.”

