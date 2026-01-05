scorecardresearch
 
Vegetarian Foods Rich In Iron: रातभर सोने के बाद भी होती है थकान? हो सकती है आयरन की कमी, डाइट में शामिल करें ये 10 शाकाहारी फूड्स

रात में पूरी नींद लेने के बाद भी थकान, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है? ये शरीर में आयरन की कमी का संकेत हो सकता है. जानिए आयरन की कमी के लक्षण और 10 शाकाहारी आयरन रिच फूड्स.

आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है. (Photo: ITG)
आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है. (Photo: ITG)

Vegetarian Foods Rich In Iron: आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो रात में गहरी नींद लेने के बाद भी हमेशा आलस में या थकान में चूर रहते हैं. आलम ये होता है कि इन लोगों को सुबह उठके ही थकान महसूस होने लगती है, थोड़ा सा काम करने पर चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है या बिना किसी वजह शरीर कमजोर-सा लगता है. अगर आपको भी इनमें से किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. ये संकेत अक्सर शरीर में आयरन की कमी की तरफ इशारा करते हैं.

आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है. यही नहीं, ये दिमाग को एक्टिव रखने, इम्यूनिटी मजबूत करने और दिनभर शरीर में एनर्जी बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में लोग बहुत से सप्लीमेंट्स और नॉन-वेज खाकर आयरन की कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि आयरन सिर्फ नॉन-वेज खाने से ही पूरा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. शाकाहारी लोगों के लिए भी आयरन के कई बेहतरीन और नेचुरल सोर्स मौजूद हैं, जो आसानी से घर में मिल जाते हैं और रोज़ की डाइट में शामिल किए जा सकते हैं.  

1. हलीम सीड्स: लिस्ट में सबसे पहला नाम हलीम सीड्स का है. यूं तो ये आमतौर पर डिलीवरी के बाद महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन ये हर उम्र के लिए फायदेमंद हैं. सिर्फ 1 चम्मच हलीम सीड्स में करीब 12 mg आयरन होता है. इन्हें पानी या दूध में भिगोकर सुबह लेना बेहतर रहता है.

2. काले तिल: काले तिल छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें आयरन का खजाना माना जाता है. 1 चम्मच काले तिल में 4–6 mg आयरन पाया जाता है. 

3. चौलाई के पत्ते: चौलाई के पत्ते आयरन के साथ-साथ विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है. एक कटोरी पकी चौलाई में 2.5–3 mg आयरन होता है. ये पालक की तुलना में ज्यादा आसानी से आयरन शरीर में पहुंचाते हैं.

4. सोयाबीन: सोयाबीन प्रोटीन और आयरन दोनों का अच्छा सोर्स होते हैं. आधी कटोरी पकी सोयाबीन से 4–5 mg आयरन मिल सकता है.  

5. राजगिरा: राजगिरा आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर अनाज है. 100 ग्राम राजगिरा में 7–8 mg आयरन पाया जाता है. व्रत में फूला हुआ राजगिरा खाया जाता है, लेकिन इसे खीर या दलिया बनाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.

6. बाजरा: सर्दियों में बेहद फायदेमंद माने जाने वाला बाजरा भी इस लिस्ट में शामिल है. एक कटोरी पका बाजरा करीब 6 mg आयरन देता है. आटे को रातभर भिगोकर रोटी बनाने से पोषक तत्व ज्यादा अच्छे से मिलते हैं.

7. कलौंजी: कलौंजी को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आयरन का अच्छा सोर्स है. सिर्फ 1 छोटी चम्मच कलौंजी में 1.5–2 mg आयरन होता है.

8. गुड़: गुड़ सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि मिनरल्स से भी भरपूर होता है. 20 ग्राम गुड़ में 1–2 mg आयरन मिल सकता है, खासकर अगर गुड़ ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया हो. 

9. मखाना: भुना हुआ मखाना हल्का और हेल्दी स्नैक है. एक कटोरी मखाना में करीब 1 mg आयरन होता है और इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

10. कुलथी दाल: कुलथी दाल आयरन के मामले में कई आम दालों से ज्यादा ताकतवर होती है. आधी कटोरी पकी कुलथी दाल से 5–6 mg आयरन मिलता है.

