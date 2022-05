Vada Pav Recipe: स्नैक्स में घर बैठे बनाएं मुंबई स्टाइल वड़ा पाव, फॉलो करें ये आसान रेसिपी

Mumbai Vada Paav Recipe: खट्टी-मीठी चटनी के साथ वड़ा पाव खाने का अलग ही मजा है. स्नैक्स में आप झटपट वड़ा पाव बनाकर खा सकते हैं. इसे घर पर बनाना बेहद ही आसान है. आलू की मदद से इसे बनाया जाता है और हरी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की पूरी विधि.

Mumbai Vada Paav Ingredients: सामग्री

2 उबले आलू

4 पाव

1 कप बेसन

2 हरी मिर्च

1 टीस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट

1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर

1 टीस्पून राई

8-10 करी पत्ता

एक चुटकी बेकिंग सोडा

हरी चटनी स्वादानुसार

सूखी लाल चटनी

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के अनुसार

How To Make Vada Paav at Home: घर पर वड़ा पाव बनाने की विधि