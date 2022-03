Instant Pasta Recipe: माइक्रोवेव में बनाएं इंस्टेंट पास्ता, स्वाद भी होगा लाजवाब

Microwave Pasta Recipe: अगर कई बार आप समय न होने की वजह से पास्ता बनाना इग्नोर कर देते हैं, तो आज के बाद अब नहीं होगा ऐसा. अब आप सिर्फ 5 मिनट में पास्ता बना पाएंगे और वो भी टेस्टी और यमी. तो आइए बनाना सीखते हैं इंस्टेंट स्वादिष्ट माइक्रोवेव पास्ता.

Microwave Pasta Recipe Ingredients: सामग्री

2 कप उबला हुआ पास्ता

1 1/2 कप टमाटर की प्यूरी

2 टेबल स्पून बटर

1/2 कप प्याज का पेस्ट

1/2 कप टोमैटो सॉस

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1/4 क्रीम

1/4 कप चीज कद्दूकस किया हुआ

नमक स्वादानुसार

How To Make Instant Pasta in Microwave: माइक्रोवेव में पास्ता बनाने की विधि:

सबसे पहले माइक्रोवेव सेफ बाउल में बटर डालकर 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें.

अब बाउल में प्याज डालकर 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दें.

इसके बाद टमाटर प्यूरी, लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और फिर 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में पकाएं.

अब बाउल में टोमैटो सॉस, चीज, क्रीम 2 से 4 मिनट तक दोबारा माइक्रोवेव करें.

तय समय के बाद तैयार है पास्ता के लिए टौमेटो प्यूरी.

अब इसे उबले हुए पास्ता में अच्छे से मिला लें.

और 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें.

आपका पास्ता तैयार है.

नोट: माइक्रोवेव में बनी प्यूरी को आप फ्रिज में रख सकते हैं. और जब भी पास्ता खाने का मन हो प्यूरी में पास्ता उबाल कर माइक्रोवेव कर आप इंस्टेंट पास्ता तैयार कर खा सकते हैं.