Methi Pakoda Kadhi: माइक्रोवेव में बनाएं मेथी पकौड़ा कढ़ी, स्वाद में लाजवाब, पाचन तंत्र होगा मजबूत

Kadhi With Methi Pakoda in Microwave: आपने अब तक कई तरह की कढ़ी खाई और बनाई होंगी, लेकिन आज हम बता रहे हैं मेथी पकौड़ा कढ़ी, जो स्वाद में लाजवाब होती है. इसे बनाना भी बेहद आसान है. अगर इसे गरमा- गरम खाया जाए तो यकीनन आप इसका लाजवाब स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे.

Methi Pakoda Kadhi Ingredients- सामग्री

1/4 मेथी के पत्ते कटे हुए

1/2 कप बेसन

1/2 कप प्याज कटी हुई

1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा

नमक स्वादानुसार

कढ़ी बनाने के लिए

2 कप खट्टा दही

1 कप बेसन

1/2 कप हरा धनिया

1 टीस्पून अदरक का पेस्ट

1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट

1 टीस्पून राई

1 टीस्पून जीरा

1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर

एक चुटकी हींग

तेल जरूरत के अनुसार

नमक स्वादानुसार

How To Make Methi Pakoda Kadhi in Microwave- मेथी पकौड़ा कढ़ी विधि: