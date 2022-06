Mayonnaise Recipe: घर में बनाना चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मेयोनीज? फॉलो करें ये स्टेप्स

Mayonnaise Recipe: मेयोनीज का क्रीमी टेस्‍ट स्‍नैक्‍स के स्‍वाद को दोगुना कर देता है. चाइनीज फूड का स्वाद मेयोनीज के बिना अधूरा लगता है. अगर आप घर पर मेयोनीज बनाना चाहते हैं तो इसकी विधि बहुत आसान है. आइए जानते हैं इसकी परफेक्ट रेसिपी.

Mayonnaise Recipe Ingredients: सामग्री

1 कप दूध

2 टेबलस्‍पून मैदा

1 टेबलस्‍पून रिफाइंड

3 टेबलस्‍पून विनेगर

1 टी-स्‍पून चीनी

1 टी-स्‍पून नमक

1/4 टी-स्‍पून क्रश की हुई काली मिर्च

1/2 टी-स्‍पून राई का पाउडर

How To Make Mayonnaise at Home: घर पर मेयोनीज बनाने की विधि:

एक पैन में दूध को गर्म करें और इसमें मैदा डालकर चलाएं.

जब दूध से बना व्‍हाइट सॉस गाढ़ा होने लगे तो इसमें बाकी सामग्री मिलाकर अच्‍छी तरह मिक्‍स करें.

पेस्‍ट जब गाढ़ा होने लगे तो इसे निकालकर एक जार में भर दें.

तैयार मेयोनीज को फ्रीज में रखें और जब मन करे खाने में इस्‍तेमाल करें.