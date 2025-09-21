scorecardresearch
 

जानें नींबू पानी पीना आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक

नींबू पानी एक पौष्टिक और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है. नींबू पानी के फायदों के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाना और एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ाना.

lemon water health benefits risks important facts
lemon water health benefits risks important facts

नींबू पानी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. नींबू पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक आसान तरीका है. आप साधा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए नींबू मिलाना इसे पीना और भी आसान और मजेदार बना देता है. एक्सपर्ट के अनुसार, यह छोटा सा स्वाद शरीर को पानी पीने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी हर कोशिका के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इससे फायदा ही मिले. आइए जानते हैं नींबू पानी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होतीं.

विटामिन सी का नेचुरल बूस्ट

नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद है. हालांकि एक गिलास नींबू पानी से पूरी दिनभर की विटामिन सी की जरूरत पूरी नहीं होती, लेकिन यह सुबह के समय न्यूट्रीशन का एक हल्का डोज देने जैसा होता है.

कुछ लोगों को पेट में एसिड की कमी भी हो सकती है, जिससे पाचन में दिक्कत होती है. ऐसे में नींबू के खट्टेपन से उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया को शुरू करने में मदद करता है. लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं होता, इसलिए अपनी स्थिति को समझकर इसका सेवन करें.

ध्यान रखें कि नींबू पानी को ज्यादा गरम न करें. ज़्यादा गर्म पानी विटामिन सी को खराब कर सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार, हल्का गर्म पानी बेहतर रहता है – गरमाहट इतनी हो कि पीना आरामदायक लगे, लेकिन उबलता पानी नहीं होना चाहिए. इससे नींबू पानी अपने नेचुरल फायदे बनाए रखता है.

इन लोगों के लिए खतरनाक

नींबू का एसिडिक नेचर कुछ लोगों के लिए खासकर उन लोगों के लिए जो एसिड रिफ्लक्स से परेशान हैं, परेशानी पैदा कर सकता है. इससे पेट दर्द या जलन महसूस हो सकती है. इसलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनना जरूरी है, और बिना सोचे-समझे किसी ट्रेंड को फॉलो न करें.

दांतों को पहुंच सकता है नुकसान

नींबू पानी का रेगुलर सेवन दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसके एसिड से दांत कमजोर हो सकते हैं. पर इसका मतलब यह नहीं कि नींबू पानी पीना बंद कर दें. स्ट्रॉ से पीने या पीने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला करने से इस खतरे को कम किया जा सकता है.

इसे जादुई ड्रिंक ना समझे

सबसे बड़ा मिथक यह है कि नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स करता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारा शरीर अपने आप ही लिवर और किडनी के जरिए डिटॉक्सीफाई करता है. नींबू पानी हाइड्रेशन और पाचन में मदद कर सकता है, लेकिन इसे कोई जादुई डिटॉक्स ड्रिंक न समझें.

एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी से करने से न सिर्फ शरीर को काम करने का सिग्नल मिलता है.

