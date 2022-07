Amla Candy Recipe: घर पर बनाएं इम्यूनिटी बूस्टर आंवला कैंडी, लंबे समय तक कर सकते हैं स्टोर

How to make Amla Candy at Home: आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है. यूं तो आंवले का सेवन बालों से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने तक के लिए लाभकारी है. लेकिन गर्मियों में अकसर जी मिचलाने की समस्या होती है, जिसे आंवले के सेवन से दूर किया जा सकता है. इसके अलावा आंवला शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी लाभकारी है. आइइ जानते हैं आंवला कैंडी बनाने की रेसिपी. जिसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं.

Amla Candy Ingredients: सामग्री

आधी चम्मच काला नमक

1.5 चम्मच जीरा

1.5 चम्मच पिसी चीनी

2 किलो आंवला

1.5 किलो चीनी

1.5 चम्मच चाट मसाला

How To Make Amla Candy at Home: आंवला कैंडी बनाने की विधि