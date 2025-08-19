दिल-दिमाग के लिए भी फायदेमंद है मेथी दाना, ऋतिक रोशन के पूर्व कोच ने बताई खूबियां

Benefits Of Fenugreek Seeds: जीरा और सौंफ के फायदे तो आप जानते हैं, मगर इन दोनों के अलावा हमारी रसोई मौजूद मेथी दाना का भी गुणों की खजान है. बालों से लेकर स्किन तक मेथी दाना अलग-अलग फायदे देता है और इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. पूरे शरीर के लिए मेथी दाना खाना बहुल लाभकारी है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण मौजूद हैं जो हमारे शरीर को बेहतर बनाने में मददगार हैं. भारतीय रसोई और आयुर्वेदिक चिकित्सा दोनों में सदियों से मेथी दाने का इस्तेमाल होता आ रहा है.ये छोटे-छोटे दाने न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. आज हम जानेंगे कि मेथी दाना हमारे शरीर को कैसे लाभ पहुंचाते हैं.

सलमान खान की बहन अर्पिता के पति और एक्टर आयुष शर्मा, ऋतिक रोशन और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के फिटनेस कोच रहे प्रसाद नंदकुमार शिर्के ने मेथी दाने के फायदे बताए हैं. प्रसाद नंदकुमार शिर्के ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के कैप्शन में ही उन्होंने मेथी दाना से होने वाले 10 फायदे बताए हैं.

मेथी दाना के 10 फायदे

हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल

सबसे पहले अगर आप मेथी के दानों का सेवन करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है.

इंफ्लेमेशन कम करता है

ब्लज प्रेशर के अलावा मेथी दाने से इंफ्लेमेशन में भी कमी आती है, जी हां, ये शरीर से सूजन को घटाने में भी कारगार है.

ब्लड शुगर में फायदेमंद

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मेथी दाना का सेवन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को हाई होने से रोकता है.

याददाश्त के लिए अच्छा है

मेथी दाना खाने से याददाश्त कमजोर होने का खतरा कम हो सकता है और इसलिए ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है.

डाइजेशन में सुधार

जिन लोगों को पेट की दिक्कत और कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए मेथी दाना बहुत गुणकारी है. इसके सेवन से डाइजेशन में सुधार होता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में ये मदद करता है.

ब्रेस्टफीडिंग में गुणकारी

डाइजेशन और ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि मेथी दाना को अपनी डाइट में शामिल करने से ब्रेस्टफीडिंग में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे दूध की मात्रा बढ़ने में हेल्प मिलती है.

बालों के लिए वरदान

रोजाना या हफ्ते में मेथी दाने के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ में बढ़ोत्तरी होती है और बाल घने और मजबूत भी होते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है

दिमाग और पेट के साथ ये दिल के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि मेथी दाना शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है.

कैंसर रोधी गुण

मेथी के दानों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं, इसलिए इसे रोज इसका सेवन करना बहुत लाभकारी है.

टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ाए

मेथी दाना से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि होती है और इससे फिजिकल पावर बढ़ने में मदद मिलती है.

मेथी दाना कैसे सेवन करें?

मेथी दाना को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं. इसे चाय या दाल में मिलाकर भी खाया जा सकता है और इसके अलावा आप इसका पाउडर बनाकर भी रोजाना एक चम्मच खा सकते हैं.

