Liver Health: कोने-कोने से निकलेगा लिवर में जमा फैट, Fatty liver की होगी छुट्टी

खाने में ज्यादा से ज्यादा फलों और सब्जियों का सेवन आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है. रंग-बिरंगे फल और सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती हैं. अमेरिका के फ्लोरिडा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सलहब का कहना है कि कुछ फल और सब्जियां आपके लिवर के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती हैं.

डॉ. जोसेफ सलहब अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं. उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट में पोषक तत्वों से भरपूर 7 फल और सब्जियों की जानकारी दी जो आपकी लिवर की हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं. अगर आप इन्हें हेल्दी डाइट के साथ रोजाना सेवन करते हैं तो लिवर के साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है.

11 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में वो कहते हैं, 'फल और सब्जियां आपकी थाली में सिर्फ रंग-बिरंगे व्यंजन ही नहीं हैं. इनके भरपूर पोषक तत्व लिवर समेत अहम अंगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.'

लिवर टॉक्सिंस, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होता है इसलिए इसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. कुछ फूड्स को रोज की डाइट में एड कर आप लिवर को मजबूत कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं.

Advertisement

1. क्रैनबेरी

क्रैनबेरी पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होता है जो आपके पेट के बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक्स का काम करता है. डॉ. सलहब के अनुसार, एक हेल्दी गट हेल्दी लिवर से जुड़ा हुआ है.

2. नींबू के साथ तरबूज

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, तरबूज में सिट्रूलाइन नामक एक कंपाउंड होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में सहायक होता है जबकि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है. जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो ये लिवर में ब्लड फ्लो को बढ़ावा देते हैं.

3. अनार

डॉ. सलहब बताते हैं कि अनार पॉलीफेनॉल्स जैसे एलागिटैनिन और प्यूनिकैलेगिन्स से भरपूर होते हैं. शोध बताते हैं कि ये पॉलीफेनॉल्स लिवर को प्रभावित करने वाली सूजन जैसी दिक्कतों को ठीक करने में मदद करते हैं.

4. रास्पबेरी

रास्पबेरी फाइबर और एंथोसायनिन से भरपूर होती है. ये कंपाउंड्स अपने शक्तिशाली मेटाबॉलिक फायदों के लिए जाने जाते हैं. डॉ. सलहब बताते हैं कि ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और भोजन के बाद शरीर के फैट को प्रॉसेस करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करते हैं.

5. दालचीनी के साथ सेब

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, सेब पेक्टिन (घुलनशील फाइबर) और पॉलीफेनॉल्स प्रदान करता है. दालचीनी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन रेसिस्टेंड और हेल्दी लिपिड्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं.

6. चुकंदर (बीटरूट)

डॉ. सलहब बताते हैं कि चुकंदर नाइट्रेट और बीटाइन से भरपूर होते हैं जो लिवर के लिए नाइट्रिक एसिड उपलब्ध कराता है. वहीं बीटाइन एक पोषक तत्व है जो लिवर को सपोर्ट करने और लिवर की सेल्स से फैट को बाहर निकालने में मदद करता है.

Advertisement

7. स्ट्रॉबेरी और डार्क चॉकलेट

यह कॉम्बो फ्लेवनॉल्स और एंथोसायनिन से भरपूर होता है जो ब्लड वेसल्स के कामकाज में सुधार और बेहतर कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य से जुड़ा है. हालांकि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हेल्दी रहने के लिए 70 प्रतिशत या उससे अधिक कोको वाली डार्क चॉकलेट चुनने की सलाह देते हैं.

---- समाप्त ----