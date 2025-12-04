scorecardresearch
 
Dry Fruits For Weight Loss: बादाम से लेकर अखरोट तक: जानें वे 4 ड्राई फ्रूट्स जो वजन घटाने में करेंगे आपकी मदद

Dry Fruits For Weight Loss: आज हम आपको एक्सपर्ट के बताए 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल वजन कम करने में मदद करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

ड्राई फ्रूट्स जो वजन कम करने में करेंगे आपकी मदद (Photo- Pixabay)
वजन कम करने में सबसे बड़ा चैलेंज बार-बार लगने वाली भूख होती है. ड्राई फ्रूट्स इस समस्या को दूर करने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं. इनमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन साथ ही प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट भी होते हैं जो लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मदद करते हैं. इससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का मेन कारण है.

जेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की डाइटिशियन प्रिया पालन का कहना है कि ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं. उनका कहना है कि ये न सिर्फ वजन कम करने में मदद करते हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं.

बादाम

बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन E, कॉपर, कैल्शियम और प्लांट प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं. इनमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में बादाम शामिल किए, उनका वजन उन लोगों की तुलना में ज्यादा कम हुआ जिन्होंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए. डॉ. प्रिया रोजाना 4-5 बादाम खाने की सलाह देती हैं.

अखरोट

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो ट्राइग्लिसराइड्स कम करने और सूजन घटाने में मदद करता है. कैलोरी ज्यादा होने के बावजूद अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. न्यूट्रिशन जनरल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि अखरोट खाने वाले लोगों कe पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे वे ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़न का मेन कारण है.

मूंगफली

मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने और भूख कम करने में मदद करते हैं. न्यूट्रिशन जनरल की एक स्टडी में पाया गया कि अगर खाने से पहले 35 ग्राम मूंगफली खाई जाए तो वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

खजूर

खजूर में नेचुरल शुगर और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. इसे खाने के बाद शरीर लंबे समय तक एनर्जेटिक महसूस करता है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में छपी एक रिसर्च के अनुसार, खजूर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं. साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कई मीठे स्नैक्स से कम होता है इसलिए इसे डायट में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
