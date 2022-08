Dal Baati Recipe and Tips: परफेक्ट राजस्थानी दाल बाटी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी के साथ नोट कर लें ये जरूरी टिप्स

Dal Baati Recipe: अगर आपकी बाटी ज्यादा सख्त बनती है या आपके दाल तड़के में बढ़िया स्वाद नहीं आ पाता तो ये स्टोरी आपके काम की है. आज हम आपको लहसुन के फ्लेवर वाली मजेदार दाल और सॉफ्ट बाटी की परफेक्ट रेसिपी बता रहें है. इसे अपने पास हमेशा नोट करके रखें.

सबसे पहले हम दाल बनाने की विधि देखेंगे.

Dal Ingredients: दाल तड़का सामग्री

1/2 कप उड़द दाल

1/4 कप मूंग की दाल

1/4 चने की दाल

1 सूखी लाल मिर्च

2 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 टुकड़ा अदरक, कद्दूकस किया हुआ

4 हरी मिर्च, छोटे टुकड़ों में कटी हुई

1 टीस्पून जीरा

1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1 टीस्पून धनिया पाउडर

1 टीस्पून गरम मसाला

1/4 टीस्पून हल्दी

1 टीस्पून साबुत धनिया

चुटकीभर हींग

2 टेबलस्पून घी

नमक स्वादानुसार

सजावट के लिए

एक बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

How To Make Dal for Baati: दाल बाटी बनाने की विधि:

सबसे पहले दालों को अच्छे से धोकर एक घंटे के लिए भिगोकर रख दें.

मीडियम आंच में एक प्रेशर कुकर में दाल, पानी, नमक और हल्दी डालकर 4-5 सीटी आने तक पकाएं और आंच बंद कर दें.

अब टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सी में डालकर इसका महीन पेस्ट बना लें.

एक दूसरे पैन में मीडियम आंच में घी गरम करने के लिए रखें.

घी के गरम होते ही इसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, साबुत धनिया, हींग डालकर भूनें.

जीरे के चटकते ही टमाटर का पेस्ट डालकर कड़छी से चलाते हुए भूनें.

पेस्ट के भुनते ही धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर , चुटकीभर हल्दी और नमक डालकर भूनें.

मसाला जैसे ही तेल छोड़ने लगे उबली हुई दाल डालकर पकाएं.

दाल के अच्छे से खौलते ही गरम मसाला डालकर एक उबाल आने दें और फिर आंच बंद कर दें.

तैयार है दाल बाटी की दाल. हरे धनिये से गार्निश कर सर्व करें.

Baati Ingredients: सामग्री

1 किलो आटा

1 कटोरी घी

एक बाउल गुनगुना पानी

1 चम्मच अजवाइन

नमक स्वादानुसार

तेल की कुछ बूंदे

How To Make Perfect Baati: ऐसे बनाएं सॉफ्ट बाटी: