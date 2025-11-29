धनिया बीज Vs धनिया पाउडर: कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन के लिए क्या है ज्यादा असरदार?

Coriander seeds vs powder: भारतीय रसोई में मौजूद हर मसाला किसी खजाने से कम नहीं है, हल्दी हो या काली मिर्च सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं. इन दोनों के अलावा धनिया भी सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाता है, बल्क यह पेट के लिए नेचुरल मेडिसन का का काम करता है. मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए धनिया की गिनती बेहतरीन मसाले में होती है.

धनिया बीज और धनिया पाउडर दोनों का ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल के लिए धनिया बीज ज्यादा फायदेमंद है या धनिया पाउडर? चलिए जानते हैं कि इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट का क्या कहना है.

धनिया में क्या-क्या मौजूद होता है?

डाइजेशन के लिए क्या बेहतर है?

न्यूट्रिशनिस्ट शीतल यादव के अनुसार, दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं. धनिया बीज पेट में गैस, भारीपन या अचानक होने वाली बदहजमी में तुरंत राहत देने में मदद करते हैं. बीज चबाने या चाय के रूप में उबालकर पीने से इसके तेल धीरे-धीरे रिलीज होते हैं,जिससे पेट जल्दी शांत होता है. धनिया पाउडर पाउडर को रोज खाने में इस्तेमाल करने से यह धीरे-धीरे डाइजेशन बेहतर करता है और रूटीन में इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है.

कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या फायदेमंद है?

धनिया बीज और पाउडर दोनों ही कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन असर धीरे-धीरे दिखता है. धनिया शरीर में बाइल एसिड बनाकर खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में मदद करता है. बीज और पाउडर, दोनों ही घुलनशील फाइबर देते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को दोबारा अवशोषित होने से रोकते हैं.

धनिया बीज वर्सेस पाउडर

धनिया के बीजों में सुगंध लंबे समय तक रहती है, इनका सेवन करने से गैस और ब्लोटिंग में खासकर असर तुरंत देखने को मिलता है.

धनिया पाउडर रोजाना खाने में आसानी से मिल जाता है, धीरे-धीरे डाइजेस्ट और कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करता है.

अगर आपको तुरंत राहत चाहिए तो धनिया बीज बेहतर हैं, लेकिन अगर आप रोजाना पाचन और कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट चाहते हैं तो धनिया पाउडर सही रहेगा. लेकिन इस बात भी खास ध्यान रखें कि खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकालने में धनिया सिर्फ मदद करता है, लेकिन यह दवाओं की जगह पर कोई ऑप्शन नहीं है. इसे एक हेल्दी डाइट के साथ शामिल करना सबसे फायदेमंद होगा.

