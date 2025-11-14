scorecardresearch
 

Children’s Day 2025: बच्चों को खिलाएं ये देसी सुपरफूड्स, बढ़ाते हैं याद्दाश्त की स्पीड

Children’s Day 2025: सही पोषण से बच्चों का दिमाग तेज होता है और वे स्वस्थ रहते हैं. इन देसी सुपरफूड्स को उनकी डाइट में शामिल करके आप न केवल उनकी याददाश्त और ब्रेन पावर बढ़ा सकते हैं.

बच्चों की डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. (Photo:ITG)
बच्चों की डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. (Photo:ITG)

Children’s Day 2025: हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस (Children’s Day) मनाया जाता है. यह दिन बच्चों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व को समझने और उन्हें खुशहाल बचपन देने के उद्देश्य से समर्पित होता है. इस दिन को खास बनाने के लिए कई स्कूल, संस्थान और परिवार बच्चों के लिए खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. 

आज के समय में बच्चों की पढ़ाई, खेल और डिजिटल स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण उनकी ब्रेन हेल्थ और याददाश्त पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सही पोषण बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग तेज, मेमोरी मजबूत और फोकस बढ़ाने के लिए देसी सुपरफूड्स एक शानदार ऑप्शन हैं. इन सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप न केवल उनके दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हैं, बल्कि उन्हें हेल्दी और खुशहाल बचपन भी दे सकते हैं. 

बादाम (Almonds)

बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है. यह दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाता है. बच्चे सोने से पहले 4-5 बादाम भिगोकर खाएं तो उनकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है.

अखरोट (Walnuts)

अखरोट को ‘ब्रेन फूड’ कहा जाता है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं. यह दिमाग की सूजन कम करता है और बच्चों में फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है. अखरोट को नाश्ते या दही में मिलाकर देना फायदेमंद रहता है.

पपीता (Papaya)

पपीता विटामिन C और फाइबर का अच्छा सोर्स है. यह दिमाग को स्वस्थ रखता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है. पपीते का जूस या कटे हुए टुकड़े बच्चों के लिए टेस्टी और सेहतमंद ऑप्शन माना जाता हैं.

पालक (Spinach)

सर्दियों का सुपरफूड पालक भी बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है. क्योंकि इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन B9 भरपूर मात्रा में होता है. यह बच्चों के दिमाग को एक्टिव और याददाश्त को तेज बनाता है, पालक की सब्जी या पालक पराठा बच्चों की डाइट में शामिल किया जा सकता है. 

दही (Curd/Yogurt)

दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो दिमाग और पेट दोनों के लिए फायदेमंद हैं. बच्चों में सीखने की शक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना दही खाने की आदत डालें. आप इसमें फल या थोड़ा-सा शहद भी मिला सकते हैं.

अंडा (Eggs)

अंडा प्रोटीन और कोलाइन का अच्छा सोर्स है, कोलाइन ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए अहम है. नियमित अंडे खाने से यह याददाश्त को बेहतर बनाता है और आप अपने बच्चों को नाश्ते में उबला अंडा या आमलेट दे सकते हैं. इसके अलावा अंडे की सब्जी भी काफी टेस्टी होती है, इसलिए आप उसे भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

हरी सब्जियां और फल

हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, मटर और कद्दू में विटामिन और मिनरल्स भारी मात्रा में होते हैं. यह ब्रेन ग्रोथ में मदद करते हैं और साथ ही संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं और बच्चों की याददाश्त को तेज बनाते हैं. 

कैसे करें बच्चों की डाइट हेल्दी

  • रोजाना बच्चों के लिए एक छोटा सा मिक्स नट्स बॉक्स रखें.
  • खाने में रंग-बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें. 
  • जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम दें.
  • पानी और लिक्विड पर्याप्त मात्रा में दें. 

इन देसी सुपरफूड्स को उनकी डाइट में शामिल करके आप न केवल उनकी याददाश्त और ब्रेन पावर बढ़ा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ और खुशहाल भी रख सकते हैं. सही पोषण के साथ बच्चों का दिमाग और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं.

