Chicken vs Mutton: चिकन या मटन? कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत के लिए क्या खाएं

नॉनवेज खाने वालों के लिए चिकन और मटन प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि दोनों मीट में से प्रोटीन का बेस्ट सोर्स कौन है. किस मीट से शरीर को प्रोटीन भी मिलेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा. इसी बात को समझने के लिए हाल ही में एक स्टडी की गई जिसमें दोनों मीट के फैट और प्रोटीन का कंपेयर किया गया.

और पढ़ें

अक्टूबर 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine) ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि ज्यादा फैट वाला खाना, खासकर मटन फैट, शरीर पर क्या असर डालता है. इस स्टडी के लिए 60 चूहों को चार समूहों में बांटा गया उसके बाद उनकी बॉडी वेट, खाने की मात्रा, ब्लड रिपोर्ट और लिवर की हेल्थ को देखा गया.

रिसर्च में क्या निकला?

स्टडी के नतीजे बताते हैं कि मटन का ज्यादा फैट खाने से चूहों में कई तरह के बदलाव हुए. उनका वजन बढ़ गया और कैलोरी इनटेक भी ज्यादा हो गया. ब्लड शुगर बढ़ी और शुगर कंट्रोल बिगड़ गया. ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ गया और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) कम हो गया. लिवर की रिपोर्ट में भी नुकसान और फैट जमा होने के संकेत मिले.

Advertisement

इसका मतलब यह है कि मटन में प्रोटीन तो होता है लेकिन उसके साथ फैट भी बहुत ज्यादा होता है. इसलिए यह सेहत के लिए जितना अच्छा माना जाता था, उतना फायदेमंद है नहीं.

तो क्या चिकन मटन से बेहतर प्रोटीन सोर्स है?

चिकन में कितनी कैलोरी होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस हिस्से का मांस है. ब्रेस्ट पीस में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, उसके बाद थाई, विंग्स और ड्रमस्टिक आते हैं. फिर भी चिकन ब्रेस्ट की कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए चिकन को हल्का और आसानी से पचने वाला मीट माना जाता है.

नेशनल चिकन काउंसिल (NCC) के अनुसार, चिकन एक लीन प्रोटीन है यानी इसमें फैट कम होता है. साथ ही इसमें कार्ब्स और फाइबर भी नहीं होते, इसलिए यह उन लोगों के लिए भी ठीक रहता है जिन्हें डाइट का खास ध्यान रखना पड़ता है. चिकन में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट भी कम होता है, इसलिए यह दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए भी बेहतर माना जाता है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो हेल्थ के मामले में चिकन, मटन के मुकाबले कहीं ज्यादा हल्का और हेल्दी ऑप्शन है. दोनों को सीमित मात्रा में खाना ठीक है लेकिन रोजाना खाने के लिए चिकन ज्यादा बेहतर माना जाता है.

Advertisement

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----