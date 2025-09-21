scorecardresearch
 

Seeds health benefits: AIIMS के डॉक्टर ने बताया, कौन सा बीज किसके लिए फायदेमंद

Seeds health benefits: हाल ही में, AIIMS डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि अलग-अलग सीड्स खाने के क्या फायदे हैं और इन्हें रोजाना की डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है.

सीड्स खाने से होने वाले फायदे (Photo-AI generated)
बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अक्सर हम इनके फायदों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से इनका सेवन हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायेदमंद हो सकता है. हाल ही में, AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अलग-अलग सीड्स से होने वाले फायदे बताए हैं. तो आइए जानते हैं, कौन सा बीज किस काम का है और इन्हें डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है.

बेहतर डाइजेशन के लिए सौंफ

सौंफ में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पेट को साफ रखते हैं और डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं. इसे खाने से गैस, कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है.

हार्मोन बैलेंस करने के लिए फ्लैक्ससीड

फ्लैक्ससीड महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. यह पीरियड्स और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन के उतार-चढ़ाव को बैलेंस रखने में मदद करता है.

ओमेगा-3 के लिए चिया सीड्स 

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो दिल और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं. ये कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं और याददाश्त तेज करने में मदद करते हैं.

एनर्जी के लिए पंपकिन सीड्स

 पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज) शरीर को ताकत और एनर्जी देने में मदद करते हैं. रोजाना इन्हें खाने से थकान कम होती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

ब्लड शुगर के लिए मेथी के बीज 

मेथी के बीज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है और इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करता है.

हड्डियों के लिए तिल

तिल में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों की सेहत बनाए रखते हैं.

डॉ. सेठी  कहते हैं कि इन सीड्स को आप अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं. आप इन्हें सलाद, स्मूदी, दलिया या स्नैक्स में डालकर आसानी से खाया जा सकता है.

