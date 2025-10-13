सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस पीना है सही या गलत? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच

Beetroot Juice On An Empty Stomach: दिल और स्किन के साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए चुकंदर को बेहतरीन बताया जाता है और यही वजह है कि आजकल हेल्थ और फिटनेस के शौकीन लोग दिन की शुरुआत चुकंदर के जूस से करना पसंद करते हैं. माना जाता है कि ये स्टैमिना बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बेहतर करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है. ग्लोइंग स्किन की चाहत में लोग सुबह उठकर चुकंदर का जूस पी रहे हैं ताकि इससे उनके स्किन के साथ-साथ हार्ट हेल्थ भी बढ़िया रहे.

ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या खाली पेट चुकंदर का जूस पीना सुरक्षित है? इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट राशि चहल ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि सुबह खाली पेट बीटरूट का जूस पीना फायदेमंद भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये हानिकारक भी है, खासतौर पर जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है.

चुकंदर का जूस खाली पेट पीने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट राशी चहल बताती हैं कि खाली पेट चुकंदर का जूस पीने से शरीर आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, अगर इसे नाश्ते से 30 मिनट पहले या वर्कआउट से पहले नींबू का रस मिलाकर पिया जाए तो यह ज्यादा असरदार होता है.

यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है.

मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे वर्कआउट के बाद थकान कम होती है.

इसमें मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और आंतों की सेहत सुधरती है.

किन लोगों को हो सकता है नुकसान?

चुकंदर का जूस खाली पेट पीने से हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पेट से जुड़ी दिक्कत है तो इसे पीने से पहले सावधान रहने की जरूरत है. जिन लोगों को पेट की समस्या होती है और डाइजेशन में देरी होती है उन लोगों को इस जूस को खाली पेट पीने से कुछ परेशानियां हो सकती हैं.

जूस में मौजूद फाइबर आंतों को इरिटेट कर सकता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी हो सकती है.

चुकंदर में ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकती है.

ज्यादा मात्रा में लेने पर एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है.

न्यूट्रिशनिस्ट्स का कहना है कि खाली पेट चुकंदर का जूस पीना सुरक्षित और फायदेमंद है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. अगर किडनी स्टोन, लो ब्लड प्रेशर या पेट की कोई समस्या है तो इसे पीने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लें. इन लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो इसे अन्य फूड्स के साथ मिलाकर पिएं.

