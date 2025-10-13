सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस पीना है सही या गलत? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच

Beetroot Juice On An Empty Stomach: दिल और स्किन के साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए चुकंदर को बेहतरीन बताया जाता है और यही वजह है कि आजकल हेल्थ और फिटनेस के शौकीन लोग दिन की शुरुआत चुकंदर के जूस से करना पसंद करते हैं. माना जाता है कि ये स्टैमिना बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बेहतर करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है. ग्लोइंग स्किन की चाहत में लोग सुबह उठकर चुकंदर का जूस पी रहे हैं ताकि इससे उनके स्किन के साथ-साथ हार्ट हेल्थ भी बढ़िया रहे.
ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या खाली पेट चुकंदर का जूस पीना सुरक्षित है? इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट राशि चहल ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि सुबह खाली पेट बीटरूट का जूस पीना फायदेमंद भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये हानिकारक भी है, खासतौर पर जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है.
न्यूट्रिशनिस्ट राशी चहल बताती हैं कि खाली पेट चुकंदर का जूस पीने से शरीर आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, अगर इसे नाश्ते से 30 मिनट पहले या वर्कआउट से पहले नींबू का रस मिलाकर पिया जाए तो यह ज्यादा असरदार होता है.
चुकंदर का जूस खाली पेट पीने से हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पेट से जुड़ी दिक्कत है तो इसे पीने से पहले सावधान रहने की जरूरत है. जिन लोगों को पेट की समस्या होती है और डाइजेशन में देरी होती है उन लोगों को इस जूस को खाली पेट पीने से कुछ परेशानियां हो सकती हैं.
न्यूट्रिशनिस्ट्स का कहना है कि खाली पेट चुकंदर का जूस पीना सुरक्षित और फायदेमंद है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. अगर किडनी स्टोन, लो ब्लड प्रेशर या पेट की कोई समस्या है तो इसे पीने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लें. इन लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो इसे अन्य फूड्स के साथ मिलाकर पिएं.