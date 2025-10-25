BP और दिल की सेहत रहेगी बेहतर, आजमाएं आचार्य बालकृष्ण का ये घरेलू नुस्खा

आजकल दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाना, स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल के कारण दिल कमजोर हो रहा है. लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि सही डाइट ही दिल की सेहत को मजबूत रख सकता है. ऐसे में आचार्य बालकृष्ण ने सोशल मीडिया पर एक हरी सब्जी के बारे में बताया है जो दिल और बीपी के लिए बेस्ट है.
आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि हरी सब्जियों में बीन्स खाना दिल के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है. बीन्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है. यही नहीं, ये डाइजेशन को भी मजबूत बनाता है और वजन कंट्रोल रखने में मदद करता है.
बीन्स को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे सूप, सलाद, सब्जी, स्टर-फ्राई या उबाले हुए तौर में खा सकते हैं. हल्का तड़का लगाकर खाने से सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है. इसके अलावा बीन्स में भरपूर फाइबर और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को काफी फायदा पहुंचाते हैं. रोजाना सीमित मात्रा में बीन्स खाने से दिल मजबूत, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और डाइजेशन को हेल्दी रखता है.
आचार्य बालकृष्ण की सलाह है कि बीन्स को नजरअंदाज न करें. यह सिर्फ टेस्टी नहीं, बल्कि आपके दिल के लिए बेहतर भी है. सही मात्रा में रोजाना बीन्स खाने से आप न केवल अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार करेंगे. इसलिए आज ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें और अपने दिल को मजबूत और एक्टिव बनाएं.