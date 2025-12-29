scorecardresearch
 
New Year Party Dress: नए साल की पार्टी के लिए बेस्ट हैं ये विंटर फैशन टिप्स, ठंड भी लगेगी कम और स्टाइल होगा जबरदस्त

New Year 2026 Fashion: अगर आप भी नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे हैं लेकिन अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको पार्टी में क्या पहनना चाहिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैं. यहां हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जो आपकी नए साल में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखने में काफी मदद कर सकते हैं.

नए साल पर स्टाइलिश दिखने के लिए क्या करें (Photo: Freepik)
New Year 2026 Fashion: नए साल का जश्न करीब है और पार्टियों का दौर शुरू हो चुका है. हर कोई चाहता है कि साल की पहली रात या पहले दिन का लुक सबसे खास और यादगार हो. चाहे आप किसी क्लब में पार्टी कर रहे हों या दोस्तों के साथ घर पर सुकून वाली शाम बिता रहे हों, आपका स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को बयां करना चाहिए. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं तो यहां आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बता हैं जो आपको नए साल पर सबसे अलग और स्टाइलिश दिखने में मदद करेंगे.

1. पार्टी नाइट के लिए ग्लैम लुक अपनाएं
नए साल की पार्टियों में चमक-धमक खूब रहती है. ऐसे में महिलाओं के लिए सीक्वेंस ड्रेस या शिमरी को-ऑर्ड सेट इस समय ट्रेंड में हैं. आप चाहें तो पार्टी के लिए क्लासिक ब्लैक ड्रेस भी पहन सकती हैं जो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है. इसके साथ आप स्टेटमेंट ज्वेलरी और रेड लिपस्टिक कैरी करें.

2. स्टाइल के लिए लेयरिंग कैसे करें
चूंकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसलिए स्टाइल के साथ गर्माहट का तालमेल बिठाना भी जरूरी है. ऐसे में आपके लिए ओवरकोट और ट्रेंच कोट बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं. एक अच्छे रंग का लॉन्ग ओवरकोट भी आपके साधारण लुक को क्लासी बना सकता है.

इसके अलावा आप चाहें तो जींस या स्कर्ट के नीचे टर्टलनेक स्वेटर भी पहन सकते हैं जिससे आपका लुक काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है. इसके साथ बूट्स पहनना न भूलें.

3. कंफर्ट और कूल दिखने के लिए कैजुअल लुक रहेगा बेस्ट
अगर आप घर पर पार्टी कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल और कैजुअल लुक रख सकते हैं. इसके लिए आप ओवरसाइज्ड हुडीज और जैकेट्स का चयन कर सकते हैं. आप स्टाइलिश बॉम्बर जैकेट या कूल डेनिम जैकेट भीपहन सकते हैं. लेदर पैंट्स आजकल काफी चर्चा में हैं. ये आपको बिना ज्यादा मेहनत किए एक रॉकस्टार वाला वाइब देती हैं.

4. एक्सेसरीज करना ना भूलें
आपका लुक तब तक अधूरा है जब तक आप सही एक्सेसरीज के साथ उसे कंप्लीट ना करें. खासतौर पर सर्दियों में कोट्स या जैकेट्स के साथ सही एक्सेसरीज बेहद जरूरी हो जाती है. गर्म कपड़ों के साथ महिलाओं के लिए थाई-हाई बूट्स या स्टाइलिश हील्स बेस्ट हैं. इसके अलावा मैचिंग गर्म मफलर या शॉल आपके लुक की शोभा और भी बढ़ा सकता है.

