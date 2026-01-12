Lohri 2026 Look Ideas: लोहड़ी पर क्या पहने नहीं कर पा रहीं डिसाइड? एक्ट्रेसेज के इन लुक्स से लें स्टाइल इंस्पो, लगेंगी पंजाबी कुड़ी जैसी चटक

Lohri 2026 Paranda Looks: कल यानी 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम और खुशियों के साथ मनाया जाएगा. ढोल की थाप, आग के फेरे, रेवड़ी-गज्जक और पंजाबी गानों के बीच मनाए जाने वाले इस पर्व पर अलग ही माहौल देखने को मिलता है. इस दिन हर लड़की चाहती है कि वो किसी पंजाबी कुड़ी से कम न लगे. ऐसे में सवाल उठता है कि लोहड़ी पर ऐसा कौन-सा लुक कैरी किया जाए जो ट्रेडिशनल भी हो और स्टाइलिश भी लगे. अगर आप भी इस लोहड़ी पर अपने लुक से सबका ध्यान खींचना चाहती हैं, तो इसके लिए आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के परांदा वाले ट्रेडिशनल लुक्स से बेहतरीन स्टाइल इंस्पिरेशन ले सकती हैं, जो देसी होने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत भी लगते हैं.



परांदा क्या होता है और क्यों है खास?

परांदा पंजाबी महिलाओं की पारंपरिक चोटी सजाने वाली एक एक्सेसरी होती है. ये रंग-बिरंगे धागों, लटकनों, मोती और घुंघरू जैसी चीजों से बनी होती है. त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर इसे चोटी में लगाया जाता है, जिससे उनका पूरा लुक और भी स्टाइलिश, ट्रेडिशनल और एट्रैक्टिव लगने लगता है. लोहड़ी जैसे त्योहार पर परांदा पहनना ट्रेडिशन माना जाता है.

मौनी रॉय का सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक

अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका दिल जीतने वाली मौनी रॉय ने जब सिंपल लुक पर परांदा स्टाइल कैरी किया तो सब देखते ही रह गए थे. उन्होंने अपने इस लुक में सादगी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी. उन्होंने ब्राउन कलर की साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था, जिसे उन्होंने गुलाबी रंग की परांदा के साथ स्टाइल किया. उनकी सिंपल चोटी में लगी परांदा उनके पूरे लुक को फेस्टिव टच दे रही थी. बिना ज्यादा तामझाम के भी मौनी का अंदाज बेहद खूबसूरत लगा.



खुशी कपूर का ग्लैमरस और फेस्टिव अंदाज

खुशी कपूर ने कुछ दिन पहले कलरफुल और हैवी डिजाइनर साड़ी पहनकर सबको उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था. इस डिजाइनर साड़ी में खुशी बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम पिंक और गोल्डन कलर का परांदा कर रहा था, जो उनके ब्रेडेड हेयरस्टाइल के साथ खूब जचा. खुशी का ये लुक ट्रेडिशन और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था. आप भी लोहड़ी पर ऐसी हैवी साड़ी पर परांदा लगाकर पंजाबी कुड़ी वाला लुक कैरी कर सकती हैं.

सोनाक्षी सिन्हा का ट्रेडिशनल पंजाबी टच

सोनाक्षी सिन्हा ने रेड और ऑरेंज शेड वाला अनारकली सूट पहनकर पंजाबियों जैसा टशन फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस ने अपने शानदार सूट के साथ गोल्डन परांदा स्टाइल किया. उनकी चोटी में लिपटा परांदा उनके लुक को पूरी तरह देसी और रॉयल बना रहा था. ये लुक लोहड़ी जैसे त्योहार के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा.





दीपिका पादुकोण का सिंपल लेकिन क्लासी अंदाज

दीपिका पादुकोण ने हमेशा की तरह अपने इस लुक से भी सबको इंप्रेस किया. मिनिमल लेकिन अट्रैक्टिव लुक के लिए उन्होंने बेज कलर का लहंगा पहना, जिसकी स्कर्ट पर भारी कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने बेज कलर का प्लेन ब्लाउज और नेट का दुपट्टा कैरी किया. एक्ट्रेस ने इसके साथ मैच करता परांदा अपनी चोटी में लगाया. लाइट मेकअप और एलिगेंट जूलरी के साथ दीपिका का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ग्रेसफुल लगा.

जाह्नवी कपूर का कलरफुल लुक

अक्सर अपने साउथ इंडियन लुक्स से सबको हैरान करने वाली जाह्नवी कपूर जब पीला कुर्ता और पिंक पटियाला सलवार पहन पंजाबी लुक में दिखीं तो सब वाह-वाह करते दिखे. उन्होंने सूट के साथ पिंक कलर का परांदा लगाया, जिसने उनकी चोटी में जान डाल दी. हैवी इयररिंग्स और फेस्टिव मेकअप के साथ जाह्नवी का लुक काफी फ्रेश और यंग नजर आया, जो लोहड़ी के लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है.

