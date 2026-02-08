scorecardresearch
 
कर्नाटक के विजयपुरा में निजी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, दो लोग घायल

कर्नाटक के विजयपुरा में रेड बर्ड एविएशन का निजी ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान कलबुर्गी से बेलगावी की ओर पायलट ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहा था. उड़ान के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आई, जिससे पायलट नियंत्रण खो बैठे और विमान गिर पड़ा.

विजयपुरा में क्रैश हुआ रेड बर्ड एविएशन का ट्रेनिंग विमान (Photo: ITG/ Sagay Raj)
कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ जब रेड बर्ड एविएशन का एक निजी ट्रेनिंग विमान बाबलेश्वर तालुक के मंगलूर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हल्का विमान पायलट ट्रेनिंग के उद्देश्य से उड़ान पर था और कलबुर्गी से बेलगावी की ओर जा रहा था.

शुरूआती जानकारी के अनुसार, उड़ान के दौरान विमान के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. इसके बाद पायलट विमान पर नियंत्रण खो बैठे और विमान जमीन पर गिर पड़ा. हादसे के समय विमान में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट के रूप में हुई है.

दुर्घटना होते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. बाबलेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. दोनों घायल पायलटों को 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर अस्पताल की ओर से निगरानी रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें: छात्राओं के स्वास्थ्य पर कर्नाटक सरकार का फोकस, सेनेटरी नैपकिन योजना को 51.35 करोड़ की मंजूरी दी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह विमान रेड बर्ड एविएशन कंपनी का था और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. शुरुआती जांच में हादसे की वजह इंजन की तकनीकी खराबी सामने आई है, लेकिन दुर्घटना के सही कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा.

यह हादसा बाबलेश्वर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुआ है और मामले की जांच जारी है. जांच में विमान के टेकऑफ़ स्थान, तकनीकी खराबी की स्थिति और सुरक्षा नियमों का पालन जैसे सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. 

प्रशासन और पुलिस ने साफ़ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी तकनीकी और कानूनी जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

