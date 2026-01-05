scorecardresearch
 
कर्नाटक: जंगल में मृत मिले 11 बंदर, वन विभाग में मचा हड़कंप

कर्नाटक में 2 लंगूरों समेत 11 बंदरों की अचानक मौत हो गई. जिससे वन अधिकारियों के भी हाथ-पांव फूल गए. लेकिन अभी मौत की असल वजह स्पष्ट नहीं है. मौत की वजह का पता लगाने के लिए मृत बंदरों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

कर्नाटक में 11 बंदरों की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )
कर्नाटक में 11 बंदरों की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )

कर्नाटक के तुमकुरू इलाके में 2 लंगूरों समेत कुल 11 बंदरों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि तुमकुरू तालुक के देवरयानदुर्ग-दुर्गादहल्ली जंगल इलाके में 200 से 500 मीटर के दायरे में नौ बंदरों और दो लंगूरों के शव बिखरे हुए मिले.

मामले का पता चलने के बाद शुक्रवार शाम को वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और शनिवार सुबह फिर से और मरे हुए बंदर मिले. एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम किया गया और शुरुआती जांच में फूड पॉइज़निंग का शक है. क्योंकि जानवरों की खाने की नली और आंतों में चावल मिला है.

यह भी पढ़ें: कानपुर: ट्रेन से कटकर 5 बंदरों की मौत, ट्रैक पर जमा हुआ झुंड, पुलिस ने बॉडी हटाई तब हटे बंदर

लैब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी मौत की वजह

जानवरों के मुंह और गर्दन का हिस्सा नीला दिख रहा था, जिससे ज़हर का शक और बढ़ गया. अधिकारी ने कहा कि ऐसा सड़ा हुआ, बचा हुआ खाना खाने हुआ होगा. हालांकि अधिकारियों ने बीमारी के किसी भी तुरंत संकेत से इनकार किया और कहा कि मौत का सही कारण लैब एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा.

अधिकारी ने बताया कि अंदरूनी अंगों के सैंपल बेंगलुरु की एक लैब और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) में डिटेल जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जबकि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है.

