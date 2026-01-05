पति से अलग रह रही महिला की निर्मम हत्या, बात न करने से चिढ़ा था पू्र्व क्लासमेट

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के यल्लापुर में एक विवाहित महिला की निर्मम हत्या से इलाके में तनाव फैल गया है. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. मामले में यल्लापुर पुलिस स्टेशन में हत्या और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

उत्तर कन्नड़ जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अनुसार, यह घटना शुक्रवार दोपहर यल्लापुर कस्बे के कलम्मा नगर इलाके में हुई. मृतका की पहचान 32 साल की रंजिता मल्लप्पा बंसोडे के रूप में हुई है, जो एक सरकारी स्कूल में कुकिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थीं. रंजिता पिछले कुछ वर्षों से अपने पति से अलग अश्रया कॉलोनी, कलम्मा नगर में रह रही थीं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी 30 साल के रफीक इमामसाब जो उसी इलाके का निवासी और रंजिता का पूर्व क्लासमेट बताया जा रहा है, ने कथित तौर पर उस पर तब हमला किया जब रंजिता ने उससे बातचीत बंद कर दी थी. शुक्रवार को दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच, काम से घर लौटते समय रंजिता पर उसके घर के पास धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं. परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल यल्लापुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हुबली के केआईएमएस अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही रंजिता की मौत हो गई.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जिनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और पीएसआई स्तर के अधिकारी शामिल हैं. आसपास के जंगलों, लॉज और संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा जिले में चेकपोस्ट भी लगाए गए हैं.

हत्या के बाद यल्लापुर पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जुट गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गिरफ्तारी में देरी का आरोप लगाया और आरोपी के परिजनों से पूछताछ की मांग भी की. स्थिति को देखते हुए यल्लापुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. केएसआरपी प्लाटून और डीआर बलों की तैनाती की गई है. स्थानीय विधायक शिवराम हेब्बार ने यल्लापुर सरकारी अस्पताल पहुंचकर घटना की निंदा की और पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

