आग नहीं, 'एकतरफा प्यार' ने ली शर्मिला की जान... बालकनी से फ्लैट में घुसा सनकी आशिक और कर दिया कत्ल

मंगलुरु की आईटी प्रोफेशनल शर्मिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि उसकी मौत आग से नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी. आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया है और मामले की आगे जांच जारी है.

आरोपी बालकनी के रास्ते शर्मिला के फ्लैट में घुसा था. (Photo: ITG)

मंगलुरु की रहने वाली आईटी प्रोफेशनल शर्मिला की मौत के मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने साफ किया है कि शर्मिला की मौत आग से दम घुटने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. शर्मिला राममूर्ति नगर के सुब्रमण्या लेआउट स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी. 3 जनवरी को उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. शुरुआत में इसे आग लगने से जुड़ा मामला माना जा रहा था, लेकिन अब जांच में हत्या की पुष्टि हुई है.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मंगलुरु की रहने वाली आईटी प्रोफेशनल शर्मिला की मौत के पीछे उसी के सामने वाले घर में रहने वाले एक युवक का हाथ है. वह कथित तौर पर शर्मिला से एकतरफा प्यार करता था. आरोपी केरल का रहने वाला है और पीयूसी का छात्र बताया जा रहा है.

जांच में क्या सामने आया?

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात आरोपी बालकनी की स्लाइडिंग खिड़की से शर्मिला के फ्लैट में घुसा. घर में घुसते ही उसने शर्मिला के साथ जबरदस्ती की और उसे पीछे से पकड़ लिया. जब शर्मिला ने विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया. इससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी. इसके बाद आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

सबूत मिटाने के लिए लगाई घर में आग

हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी ने घर में आग लगा दी. उसने खास तौर पर बेडरूम में आग लगाई, लेकिन आग पूरे फ्लैट में फैल गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि शर्मिला और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे. पड़ोसियों के मुताबिक, शर्मिला कभी-कभार उससे बात भी करती थी. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

