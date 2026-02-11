SUV चालक की दबंगई, ऑटो-रिक्शा वाले को कार के बोनट पर घसीटता ले गया: Video

बेंगलुरु में 11 फरवरी को दोपहर करीब 12:45 बजे ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर रोड रेज की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. एक चलती कार के बोनट पर एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाया गया. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया.

तेज रफ्तार कार के बोनट पर लटका रहा व्यक्ति

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार KA03NN4501 नंबर की मारुति सुजुकी XL6 कार तेज और लापरवाही से चलती दिखी, जिसके बोनट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था. पीड़ित लगातार चिल्लाकर ड्राइवर से गाड़ी रोकने की गुहार लगा रहा था, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाई. इससे उसकी जान और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई.

ट्रैफिक के बीच तेज स्पीड में दौड़ती दिखी गाड़ी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दिन के व्यस्त ट्रैफिक के बीच कार काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और व्यक्ति बोनट पर चिपका हुआ था, जो बेहद खतरनाक स्थिति थी.

पुलिस ने दर्ज किया केस

डीसीपी ईस्ट ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है. आगे की जांच की जा रही है.

ऑटो से टक्कर के बाद हुआ विवाद

ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक SUV चालक की गाड़ी एक ऑटो-रिक्शा से छू गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. विवाद के बाद जब कार चालक वहां से जाने लगा तो ऑटो चालक उसे रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़ा हो गया. इसी दौरान गुस्से में कार चालक ने गाड़ी भगा दी, जिससे ऑटो चालक बोनट पकड़कर लटक गया.

