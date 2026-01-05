scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक: किसने बनवाया रेलवे ओवरब्रिज? क्रेडिट को लेकर आपस में भिड़ गए कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता

कोप्पल जिले के हितनाल गांव में रेलवे रोड ओवरब्रिज के शिलान्यास के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट और प्रोटोकॉल को लेकर भारी हंगामा हुआ. बैनरों पर नेताओं के नाम न होने और मंत्री वी. सोमन्ना के बयान के बाद विवाद बढ़ गया, जिससे झड़प, कुर्सियां उछालने और मंत्री को घेरने की कोशिश तक हालात पहुंच गए.

Advertisement
X
मंत्री वी. सोमन्ना के 'पार्टी बटालियन' शब्द के इस्तेमाल से स्थिति और बिगड़ गई. (Photo: ITG)
मंत्री वी. सोमन्ना के 'पार्टी बटालियन' शब्द के इस्तेमाल से स्थिति और बिगड़ गई. (Photo: ITG)

कर्नाटक के कोप्पल जिले में रेलवे रोड ओवरब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की लड़ाई खुलकर सामने आ गई. रविवार को कोप्पल तालुक के हितनाल गांव के पास आयोजित कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला.

हितनाल-गिनीगेरा-मुनीराबाद रेलवे रोड ओवरब्रिज (एलसी-77 के स्थान पर) के शिलान्यास के लिए रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे. इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई. हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना को घेरने की कोशिश भी की गई.

बीजेपी-कांग्रेस में क्यों हुआ विवाद?

सम्बंधित ख़बरें

कर्नाटक में 11 बंदरों की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )
कर्नाटक: जंगल में मृत मिले 11 बंदर, वन विभाग में मचा हड़कंप
बल्लारी में हुई हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई.
बेंगलुरु: जेजे नगर में धार्मिक जुलूस पर पथराव, बल्लारी में भी सांप्रदायिक हिंसा- एक की मौत
Woman killed by ex classmate
पति से अलग रह रही महिला की निर्मम हत्या, बात न करने से चिढ़ा था पू्र्व क्लासमेट
Bengaluru Stone Pelting
बेंगलुरु: पूजा के दौरान शरारती तत्वों ने फेंके पत्थर, थाने पहुंचे गुस्साए श्रद्धालु, जांच में जुटी पुलिस
अंगदान करने में बनाया रिकॉर्ड. (Photo: Representational)
ऑर्गन डोनेट करने में कर्नाटक ने तोड़ा रिकॉर्ड... 198 अंग दान के साथ बनाई खास जगह

विवाद की वजह कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन और कार्यक्रम के बैनरों पर प्रभारी मंत्री शिवराज तंगड़ागी और कांग्रेस सांसद राजशेखर हितनाल के नाम न होना बताया जा रहा है. इसी मुद्दे पर दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.

स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब मंत्री सोमन्ना ने अपने संबोधन के दौरान 'पार्टी बटालियन' शब्द का इस्तेमाल किया. इसके बाद विरोध तेज हो गया, कुर्सियां उछाली गईं और कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. रेलवे पुलिस को भीड़ को काबू में करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. कांग्रेस और बीजेपी के नेता सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे से भिड़ते नजर आए.

Advertisement

पांच मिनट में ही शिलान्यास करके निकल गए मंत्री

हंगामे के बावजूद वी. सोमन्ना ने पूजा की, शिलान्यास किया और महज पांच मिनट के भीतर कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए. उनके जाने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच बहस और तनाव जारी रहा.

यह प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज अंजनाद्री हिल और हुलिगेम्मा मंदिर तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन रविवार का यह कार्यक्रम विकास के बजाय राजनीतिक टकराव के कारण चर्चा में रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    Advertisement