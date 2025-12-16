scorecardresearch
 
कर्नाटक: सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी, कई शहरों में हड़कंप

कर्नाटक के कई जिलों में सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे हाई अलर्ट घोषित हुआ. पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने तलाशी ली. जांच के बाद सभी धमकियां कोरी पाई गईं, ईमेल भेजने वालों की तलाश जारी है.

बम धकमियों के बाद एजेंसियों ने शुरू की जांच (Representational Image)
कर्नाटक में सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. भेजे गए बम धमकी वाले ईमेल की एक सीरीज ने कई जिलों में हाई सिक्योरिटी अलर्ट पैदा कर दिया है. सोमवार को मंगलुरु, हासन और गदग में सरकारी कार्यालयों में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड द्वारा खाली कराकर सघन तलाशी ली गई. अच्छी तरह जांच के बाद तीनों अलर्ट को बाद में कोरी धमकी माना गया.

मंगलवार को, तुमकुरु के उपायुक्त कार्यालय में इसी तरह की बम की धमकी की जानकारी मिली. 

पुलिस, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और परिसर की तलाशी शुरू की. अधिकारियों को एहतियात के तौर पर कार्यालय से बाहर निकाल लिया गया.

दहशत फैलाने की साजिश का संदेह

अधिकारी धमकी भरे ईमेल के सोर्स की जांच कर रहे हैं. उन्हें संदेह है कि यह राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में कोरी धमकी वाले संदेश भेजकर दहशत पैदा करने का एक मिला-जुला प्रयास है. जांच एजेंसियां इस साजिश के पीछे के तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई हैं.

