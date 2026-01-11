scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मकान की नींव में छिपा था खजाना... खुदाई की तो निकल पड़े सोने के जेवरात, तांबे के बर्तन में रखी थीं 22 चीजें

कर्नाटक के गडग के लक्कुंडी गांव में घर की नींव की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबा एक तांबे का बर्तन मिला, जिसमें 470 ग्राम सोने के 22 जेवरात मिले. मजदूरों जैसे ही मिट्टी हटाई तो बर्तन दिखाई दिया. खोलकर देखा तो हार, झुमके और अन्य कीमती गहने निकले. यह बर्तन एक आठवीं कक्षा के छात्र प्रज्वल ने सबसे पहले देखा. सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची और सोने को कब्जे में ले लिया.

Advertisement
X
मकान की नींव खोदते समय निकला सोना. (Photo: Representational)
मकान की नींव खोदते समय निकला सोना. (Photo: Representational)

कर्नाटक के गडग जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मकान की नींव खोदते समय जमीन के नीचे से सोने के जेवरात निकल आए. घर बनाने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान मजदूरों को एक तांबे का बर्तन मिला, जिसके अंदर सोने के गहने रखे हुए थे. बर्तन खोलते ही सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें सोने की 22 कीमती चीजें रखी हुई थीं.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना गडग के लक्कुंडी गांव की है. मजदूर जब जमीन खोद रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी के बीच दबा हुआ एक पुराना तांबे का बर्तन नजर आया. मौके पर मौजूद आठवीं कक्षा के छात्र प्रज्वल की नजर सबसे पहले उस बर्तन पर पड़ी. उसने जब बर्तन को खोलकर देखा तो अंदर सोने के हार, झुमके और अन्य आभूषण चमकते नजर आए.

ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए प्रज्वल ने तुरंत इसकी जानकारी गांव के बुजुर्गों को दी. देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए.

सम्बंधित ख़बरें

Divers found box under sea
समुद्र के नीचे मिला खजाना... 300 साल पहले डूबा था सिक्कों से भरा जहाज
शख्‍स को जो सिक्‍के मिले, उनकी कीमत करोड़ों में है (Credit: Tony House )
जमीन की खुदाई कर रहे शख्स को मिला खजाना, हुआ मालामाल
खुदाई के दौरान निकली प्राचीन तिजोरी.
खुदाई के दौरान निकली प्राचीन तिजोरी का आखिर खुल गया ताला, क्या मिला खजाना?
बिटकॉइन चोरी का खुलासा (सांकेतिक फोटो- Getty)
पॉपकॉर्न के डिब्बे में मिला खजाना! चुराकर रखे थे 280 अरब रुपये के Bitcoin
फाइल फोटो.
जब कुएं से निकला सोना चांदी, पुलिस भी देख रह गई हैरान

यह भी पढ़ें: जब कुएं से निकला सोना चांदी, पुलिस भी देख रह गई हैरान

गडग के पुलिस अधीक्षक रोहन जगदीश ने बताया कि तांबे के बर्तन में कुल 22 सोने की वस्तुएं रखी हुई थीं. इनमें हार, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण शामिल हैं. सभी आभूषणों का वजन करीब 470 ग्राम है. पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे सोने को अपने कब्जे में ले लिया है.

Advertisement

एसपी रोहन जगदीश ने कहा कि एक छात्र ने ईमानदारी दिखाते हुए तुरंत गांव के बुजुर्गों को सूचना दी. इसके बाद विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी 22 चीजों को कब्जें में लिया. प्रशासन का मानना है कि ये आभूषण काफी पुराने हो सकते हैं. अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पूरा सोना सरकारी कब्जे में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    Advertisement