बेंगलुरु: पूजा के दौरान शरारती तत्वों ने फेंके पत्थर, थाने पहुंचे गुस्साए श्रद्धालु, जांच में जुटी पुलिस

बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कथित तौर पर पत्थरबाजी की गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, श्रद्धालु एक स्थान पर ओम शक्ति की पूजा कर रहे थे, तभी दो शरारती तत्वों ने पूजा स्थल की ओर पत्थर फेंके.

बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थाने

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जेजे नगर पुलिस थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस ने लोगों से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और लगाए गए सभी आरोपों की कानून के मुताबिक जांच की जाएगी. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने कहा- लिखित शिकायत दें

बेंगलुरु पश्चिम के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कुछ लोग थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि ओम शक्ति की पूजा के दौरान दो शरारती तत्वों ने उन पर पत्थर फेंके. उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपी दूसरे समुदाय से हैं, लेकिन इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, सभी आरोपों की पुष्टि की जा रही है और लोगों से लिखित शिकायत देने को कहा गया है. फिलहाल लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि शिकायत दर्ज करानी है या नहीं. घटना को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.

