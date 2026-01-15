म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़... 12 गिरफ्तार, 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, दुबई तक जुड़े तार

बेंगलुरु पुलिस ने म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ कर 12 आरोपियों को अरेस्ट किया है. यह गैंग आम नागरिकों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर और सिम कार्ड लेकर उनका इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी में करता था. इसी के साथ गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप्स का संचालन भी हो रहा था. पुलिस जांच में इस रैकेट के तार दुबई में बैठे एक संचालक से जुड़े होने की बात सामने आई है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते थे. इसके बाद उन्हीं नामों पर सिम कार्ड भी लिए जाते थे. इन खातों और सिम कार्डों को विदेश में बैठे एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, जो इनका इस्तेमाल अवैध ऑनलाइन जुआ, साइबर फ्रॉड और डिजिटल लेन-देन के लिए करता था.

यह भी पढ़ें: कलेक्टर के बेटे के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, SBI बैंक की फर्जी link भेजकर ठगों ने उड़ाए 2.50 लाख रुपए

इस मामले का खुलासा 28 नवंबर 2025 को मिली सूचना के आधार पर हुआ. हुलीमावु पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. 29 नवंबर को पुलिस ने जेपी नगर नाइंथ फेज के अंजनापुरा इलाके से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने रैकेट में शामिल होने की बात स्वीकार की और 10 अन्य सहयोगियों के नाम बताए.

Advertisement

आरोपियों की निशानदेही पर 3 दिसंबर को पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर 206 डेबिट कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 531 ग्राम सोने के जेवरात, 4.89 लाख रुपये कैश, 36 सिम कार्ड, 23 चेकबुक, 21 पासबुक, एक लैपटॉप और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी बुक बरामद की.

आगे की जांच में 17 दिसंबर को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके से 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों को कोर्ट की अनुमति से बेंगलुरु लाया गया. अब तक पुलिस ने कुल 242 डेबिट कार्ड, 58 मोबाइल, 7 लैपटॉप सहित करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. पुलिस ने बताया कि इस पूरे रैकेट का मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है. मामले में आगे की जांच चल रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

---- समाप्त ----