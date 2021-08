Viral Jokes: ब्रांच मैनेजर ने इंटरव्यू में रिजेक्ट किए 200 कैंडिडेट, पूरी बात जानकर खूब हंसेंगे आप

Viral Jokes in Hindi: यदि आप सुबह शाम हंसने मुस्कुराने की आदत डाल लें तो आप खुद खुश रहने के साथ-साथ दूसरों को भी खुश रख पाएंगे. साथ ही इससे मानसिक तनाव भी कम होता है. चो चलिए शुरू करते हैं हंसने मुस्कुराने का ये सिलसिला.

1) बैंक में इंटरव्यू चल रहा था. ब्रांच मैनेजर पहले सवाल का जवाब सुनकर 200 से ज्यादा लोगो को रिजेक्ट कर चुके थे. अब अंतिम 3 बचे थे…

पहले कैंडिडेट से मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 1: सुरेश सिंह

मैनेजर: Get out.

दूसरा कैंडिडेट से मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 2: मेरा नाम गिरीश चंद्र है.

मैनेजर: दफा हो जाओ.

मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

तीसरा कैंडिडेट कुछ नहीं बोला

मैनेजर: मैंने पूछा What’s your name?

कैंडिडेट फिर चुप

मैनेजर: अबे अपना नाम बता.

मैनेजर: सर कृपया अपना नाम बताइए.

कैंडिडेट 3: मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 4 में पूछिए.

मैनेजर: बहुत खूब तुम इस पद के लिए एकदम सही हो… तुम्हारी नौकरी पक्की.

2) गर्लफ्रेंड: मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शावाले से करा देंगे.

बब्लू: अरे वाह! मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा खरीद देंगे.

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें Jokes in Hindi

3) दो दोस्त सोनू और मोनू छुट्टियों को लेकर आपस में बात कर रहे थें

सोनू- प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेकर शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है...

जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था.



4) एक औरत ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया

पुलिसवाला- रुको !!

औरत- मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूं

पुलिसवाला- अहा! इस दिन के इंतज़ार में तो मैं कई सालों से था,

चलो, अब लिखो मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोडूंगी, 100 बार...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)