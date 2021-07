Viral Jokes: मन की बात पर पति का जवाब सुन पत्नी हुई आग बबूला

Viral Jokes in Hindi: स्वस्थ जीवन के लिए हंसते खिलखिलाते रहना जरूरी है. आइए मजेदार चुटकुलों के साथ लगाते हैं खूब ठहाके.

1) रीना: मम्मी एडमिशन फॉर्म में आईडेंटिफिकेशन मार्क क्या लिखूं?

मम्मी: हाथ में मोबाइल लिख दे...

2) चिंटू: यार मेरे पापा दिन प्रति दिन KBC के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं...

मिंटू: वह कैसे?

चिंटू: उनसे जब भी पैसे मांगे कहते हैं क्या करोगे इतनी धनराशि का...

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें Jokes in Hindi

3) पत्नी: क्या सुन रहे हो?

पति: मोदी के मन की बात...

पत्नी: मुझे तो कभी नहीं सुनते.

पति: अरे पगली तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते... मन की भड़ास कहते हैं.

पत्नी हुई आग बबूला...

4) अंग्रेज: What is this?

हलवाई: जी दही...

अंग्रेज: What is Dahi?

हलवाई: Milk sleeps at night and morning becomes tight...



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)