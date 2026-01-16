scorecardresearch
 
Jokes: टीचर- बताओ वास्कोडिगामा भारत कब आया? बच्चे का जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (16 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं, हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> क्रिकेट का शौकीन पति
पत्नी- पूरा दिन बस क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट
मैं घर छोड़कर जा रही हूं
पति (कमेंट्री करते हुए)- पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल...

 

>  पिंटू - लड़कियां कभी खुद प्यार का इजहार नहीं करती हैं?
चिंटू- क्यों?
पिंटू- ताकि ब्रेकअप करते समय वो ये कह सकें कि तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, मैं नहीं..

>  पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है
पति- क्यों जानेमन क्या हुआ?
पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है
पति- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा...

 

>  पत्नी- मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है
पति- ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था
पत्नी- जानू, मैं तो मजाक कर रही थी
पति- मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठकर खाना बना...

 

>  एक लड़का और लड़की BMW कार में डेट पर गए
लड़का- मैं आज तक तुमसे एक बात छुपा रहा हूं
लड़की- क्या?
लड़का- मैं शादीशुदा हूं
लड़की- तुमने तो डरा ही दिया था, मुझे लगा कि बीएमडब्ल्यू कार तुम्हारी नहीं है...

>  किट्टू- यार मेरा भाई दो दिन तक बैंक में नहीं जा सका
बिट्टू- ऐसा क्यों?
किट्टू- क्योंकि उसे सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी थी
बिट्टू- इसका बैंक में ना जाने से क्या मतलब?
किट्टू- अरे बैंक में लिखा था कि "हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं"....

 

>  पिता- बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दें तो कार मांगना,
कूलर दे तो AC मांगना, घर दे तो बंगला मांगना
बेटा- पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी मां को भी मांग लूं क्या?
पिता खुशी के मारे बेहोश!

 

> मरने से पहले ससुर ने अपने दमाद से बोला- मैं जा रहा हूं, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे
बस उसी दिन से दामाद दारू पीने लगा,
कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा...
कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है...
मतलब ससुर से मिलने नहीं जाना है.

 

> बॉयफ्रेंड- जानू कहां गायब थी 3 घंटे से?
गर्लफ्रेंड- मॉल गई थी बेबी, शॉपिंग करने.
बॉयफ्रेंड- अच्छा जानू, क्या-क्या लिया?
गर्लफ्रेंड- बेबी, एक हेयर बैंड और 45 सेल्फी. 

 

> टीचर- बताओ बच्चों वास्कोडिगामा भारत कब आया?
टिल्लू- जी सर्दियों में.
टीचर- किसने कहा?
टिल्लू- टीचर आपकी कसम...मैंने बुक में फोटो देखी थी, उसने कोट पहन रखा था.
टीचर ने पकड़ लिया माथा.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

