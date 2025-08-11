scorecardresearch
 

Jokes in Hindi: सीनियर और जूनियर में क्या है अंतर? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

ज़िंदगी में मुस्कान बनाए रखना सबसे बड़ी कला है और चुटकुले आपकी इस मेहनत को आसान कर देते हैं. तो चलिए, ये रहे कुछ ऐसे चुटकुले, जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे.

Jokes in Hindi
Jokes in Hindi

पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…
गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?
पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!

 

पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…
पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…
पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…
पति- क्या ढूंढ रही हो…?
पत्नी- हमारी साड़ी…!!!

 

सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है…?
गप्पू ने हाथ खड़ा किया…
शिक्षक ने कहा- शाबाश बेटा, बताओ…?
गप्पू- सर, जो समुद्र के पास रहता हो वो सीनियर (sea-near) और जो चिड़ियाघर के पास रहता हो वो जूनियर (zoo-near)…!!

 

पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!
पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?
पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!

 

एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!
मां- क्या??
बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?
मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया
बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!

 

पत्नी- अजी सुनते हो ?
ऊपर से वह बैग उतार देना! मेरा हाथ कुछ छोटा पड़ रहा है.
पति- तो जुबान से ट्राई कर ले.
फिर हुई पति की जोरदार पिटाई...

 

मास्टर जी – शांति किसके घर में रहती है…?
गप्पू – जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं…!!!

 

जेलर- सुना है तुम शायर हो…कुछ सुनाओ फिर!
कैदी- गम-ए-उल्फत में जो कट रही जिंदगी हमारी,
जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी…!!

 

पत्नी – प्यार क्या है…?
पति – इतनी ठंड में कोई आपकी गर्दन पर ठंडे-ठंडे हाथ लगा दे फिर भी आप उसे गालियां ना दो…बस यही प्यार है…!!!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

