Jokes in Hindi: सीनियर और जूनियर में क्या है अंतर? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…

गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?

पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!

पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…

पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…

पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…

पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…

पति- क्या ढूंढ रही हो…?

पत्नी- हमारी साड़ी…!!!

सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है…?

गप्पू ने हाथ खड़ा किया…

शिक्षक ने कहा- शाबाश बेटा, बताओ…?

गप्पू- सर, जो समुद्र के पास रहता हो वो सीनियर (sea-near) और जो चिड़ियाघर के पास रहता हो वो जूनियर (zoo-near)…!!

पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!

पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?

पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!

एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!

मां- क्या??

बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?

मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया

बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!

पत्नी- अजी सुनते हो ?

ऊपर से वह बैग उतार देना! मेरा हाथ कुछ छोटा पड़ रहा है.

पति- तो जुबान से ट्राई कर ले.

फिर हुई पति की जोरदार पिटाई...

मास्टर जी – शांति किसके घर में रहती है…?

गप्पू – जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं…!!!

जेलर- सुना है तुम शायर हो…कुछ सुनाओ फिर!

कैदी- गम-ए-उल्फत में जो कट रही जिंदगी हमारी,

जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी…!!

पत्नी – प्यार क्या है…?

पति – इतनी ठंड में कोई आपकी गर्दन पर ठंडे-ठंडे हाथ लगा दे फिर भी आप उसे गालियां ना दो…बस यही प्यार है…!!!

