Jokes in Hindi: जब गंजे पति ने पत्नी से पूछा- कैसा लग रहा हूं, जवाब सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप

सेहत के लिए हंसना बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (16 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Hindi Viral Jokes

- टकला बीवी से पूछता है- कैसा लग रहा हूं
बीवी- अजी छोड़ो भी
टकला- अरे बता ना
बीवी- अजी रहने दो अब मैं क्या बताऊं
टकला - अरे बता भी तुझे मेरी कसम
बीवी - ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो.

 

- पत्नी- अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे?
पति- मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा
पत्नी- तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे ?
पति- जिसको मिले उसकी...
पतिदेव की बात सुनकर पत्नी उसी जगह पर बेहोश हो गई...

- बैंक मैनेजर- ये कैसे हस्ताक्षर हैं? 
संजू- यह हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं
बैंक मैनेजर- ऐसा अजीब हस्ताक्षर? नाम क्या है उनका?
संजू- जलेबी बाई

 

- कोयल ने कौवे से पूछा- तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
कौवा बोला- बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव-कांव है,
शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा?

 

- पत्नी- मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया "खाली डिब्बा "
कितनी शर्म आई मुझे फ्रेंड्स के आगे
पति- शर्म ही तो औरतों का गहना है पगली...

- पत्नी ने एंबुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया.
ऑपरेटर- आपको क्या समस्या है? 
पत्नी- मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है. 
ऑपरेटर- और इसके लिए आप एंबुलेंस बुलाना चाहती हैं? 
पत्नी- नहीं, एंबुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था...
ऑपरेटर चुप!


- पति के जन्मदिन पर पत्नी- क्या गिफ्ट दूं? 
पति- तुम मुझे इज्जत दो, कहना मानों यही काफी है.
पत्नी- तुम्हें भी फिर यही देना चाहिए. मैं तो गिफ्ट ही दूंगी...

 

- पत्नी- मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है
पति- ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था
पत्नी- जानू, मैं तो मजाक कर रही थी
पति- मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठ के खाना बना...

 

- लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया.
उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं?
उसने लड़की से पूछा- इंग्लिश चलेगी ना?
लड़की- जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी.
लड़के को लगा झटका!

 

- बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी
लड़का- पहचाना मुझे?
लड़की- नहीं तो
लड़का- अरे, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे
लड़की- पढ़ती तो मैं थी...तू तो रोज मुर्गा ही बनता था
हो गई न चौड़े में बेइज्जती!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
