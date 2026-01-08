Jokes: जब पत्नी ने पूछा- wife शब्द का मतलब, पति ने दिया ये मजेदार जवाब

> संजू (बंटी से)- आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हुए सुना

बंटी- तो फिर तुम उनके पीछे नहीं गए?

संजू- नहीं यार, दरअसल वह पिक्चर मेरी देखी हुई थी...

> संजू (बंटी से)- जल्दी से तैयार हो जाओ बंटी

बंटी- क्यों ?

संजू- अरे आज लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं

बंटी- अबे तुझे किसने कहा?

संजू- अरे वो पड़ोस में अंकल हैं ना मैंने उनकी लड़की को छेड़ दिया

तो वो बोले देख लेंगे तुझे...

> एक भिखारी को 100 का नोट मिला

वो फाइव स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया

1500 रुपये का बिल आया, उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं हैं

मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया

भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया

इसे कहते हैं, फाइनेंसियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया!

> भाभी (देवर से)- पता है, तुम्हारे भैया ने मेरा नया नया बैंक खाता खुलवाया है

देवर- अरे वाह भाभी, कौन से बैंक में?

भाभी- एक किस बैंक में

देवर- अरे भाभी जी वो एक किस नहीं, Axis Bank है!

> दामाद- आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा

सास- ऐसा क्यों?

दामाद - मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूं

रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूं.





> बेटा- पापा आप इंजीनियर कैसे बने?

पापा- बेटा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है,

और बहुत तेज दिमाग होना चाहिए.

बेटा- तभी तो पूछ रहा हूं कि आप इंजीनियर कैसे बने?

फिर तो दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल..





> गप्पू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू

गप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है...

> लड़की- क्या तुम मेरे लिए शेर को मारकर ला सकते हो?

लड़का- नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं

लड़की- क्या मैं मैं तुम्हारा फेसबुक/व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं?

लड़का- कहां है वो शेर, जिसके बारे में तुम बात कर रही थी...

> पत्नी (पति से)- सुनो जी wife का क्या मतलब होता है?

पति- विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम.

> पति- डार्लिंग अगर तुम्हें एक अरब मिल जाए, तो क्या करोगी?

पत्नी- अरब का मैं क्या करूंगी?

पुलिस को बोलूंगी कि वो उसे वापस अरब भेज दें....

